Мы сильнее, когда #МЫВМЕСТЕ

Добровольцы, наставники, НКО, компании и органы власти Ленинградской области, объединенные идеей помощи друг другу, а также желанием сделать этот мир светлее до 23 июня могут подать заявку для участия в юбилейной, пятой премии #МЫВМЕСТЕ.

«Это шанс заявить о себе на всю страну, найти верных соратников и получить поддержку для своих социальных инициатив. В прошлом году 47-й регион вошёл в число победителей премии. Мы доказали, что системная поддержка и развитие некоммерческого сектора, волонтёрства и благотворительности для нас — не слова, а реальные дела и конкретные результаты. Уверен, и в этом году ленинградцы заявят о себе», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Подавайте заявку на сайте премия.мывместе.рф и заявите о себе на всю страну!