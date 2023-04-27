Областным инициативам — федеральные гранты

На реализацию социально значимых инициатив молодые ленинградцы из Ленинградского государственного университета имени Пушкина — авторы проектов «Туристическая ойкумена» и «ЛГУворкинг» получили грант в размере 1,3 млн рублей.

«Туристическая ойкумена Ленинградской области» предполагает проведение туристско-краеведческих походов и палаточных лагерей в разных районах Ленинградской области для молодежи для разработки навигатора региональных маршрутов и привлечения молодых людей к изучению природного и культурного наследия региона.

Проект «ЛГУворкинг» — это открытое молодёжное пространство на территории университета, созданное для раскрытия творческого потенциала студентов.

«Эта победа для нас первая и потому очень важная. Впервые региональный ВУЗ одержал победу в грантовом конкурсе Росмолодёжи, мы взяли целых два проекта. Этот результат — плод совместной работы. И победа закрепила истину, — хорошая идея и ее грамотное оформление — залог успеха. Спасибо региональному проектному офису за проделанную работу и профессиональное сопровождение проектных работ. Анализируем ошибки, готовимся к следующему сезону и поздравляем заслуженного победителя», — прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

В этом году на конкурс Росмолодежи поступило 10,7 тысяч заявок от 20,2 тысяч участников со всей России.