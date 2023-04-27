Посадка и выращивание пузыреплодника

Техника посадки пузыреплодника: выбор места, подготовка грунта, мульчирование

Добиться хорошего декоративного вида пузыреплодника можно лишь при должном уходе и правильном выборе места, хотя в целом этот кустарник не требует особой заботы. Если планируется посадить кустарник весной или в начале лета, то можно купить пузыреплодник в питомнике с закрытой корневой системой. Саженцы с открытой корневой системой высаживают поздней осенью после листопада, или весной, когда еще не распустились почки.

Пузыреплодник хорошо растет на открытых солнечных участках. Если для кустарника выбрать солнечное место вдали от высоких деревьев, то можно добиться яркой окраски листьев. Оптимально для выращивания подойдут рыхлые, хорошо дренируемые слабокислые или нейтральные почвы. Если есть возможность подготовить грунт, то смешивают землю, торф, песок и дерн. Такую смесь выкладывают на дно лунки, диаметр и глубина которой должны быть не менее 50 сантиметров. У контейнерных саженцев сохраняют земляной ком, вокруг которого распределяют почвенную смесь, утрамбовывая ее во избежание пустот. Следят за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхность грунта. После посадки саженцы увлажняют, а почву вокруг закрывают слоем мульчи.

Если пузыреплодник высаживается осенью, то для успешной зимовки его следует защитить от морозов укрывным материалом, предварительно замульчировав почву вокруг. Молодые кусты можно укрывать еловым лапником.

Уход за пузыреплодником: полив и подкормка

Молодое растение нуждается в регулярном поливе. Взрослому кусту достаточное количество влаги и подкормки обеспечат декоративный внешний вид. В жаркую засушливую погоду кустарник поливают дважды в неделю (3 ведра под корень). Для поливки выбирают вечернее или утреннее время, чтобы избежать ожогов на листьях от попадания воды. В течение вегетационного периода растение подкармливают дважды: весной — азотным удобрением, осенью — калийными и фосфатными (нитроаммофоска).

Обрезка и формирование кроны

Весной для взрослого кустарника проводят санитарную и формирующую обрезку. Первая предполагает удаление сломанных и сухих побегов, зараженных ветвей. В ходе формовочной обрезки срезают у основания тонкие ветви, а оставшиеся крепкие немного укорачивают. Если нужен широкий и раскидистый куст, то пузыреплодник обрезают на высоте полуметра.

Перед зимовкой также проводят обрезку, удаляя поврежденные и сухие побеги. Через 5-6 лет проводят «омолаживающую» стрижку, обрезая все ветви до пеньков. Места срезов обрабатывают для защиты от инфекций. После такой обрезки в зиму кустарник нужно защитить от морозов.

Болезни пузыреплодника

Растение мало восприимчиво к заболеваниям и вредителям, но из-за недостатка питательных веществ могут снизиться его декоративные свойства. Например, при нехватке железа и магния может развиться хлороз. Болезнь выражается в усыхании верхушечных побегов и пожелтении молодых листьев. Для лечения используют раствор Антихлороза или хелат железа.