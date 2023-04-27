Жизнь на переднем крае

Они сидят передо мной – четверо наших защитников, недавно вернувшихся из зоны СВО. Бобёр, Пастор, Микунь и Кама – в целях безопасности бойцы представляются позывными. Наша встреча проходит в воинской части на территории Лужского района – отсюда начинают свой боевой путь мобилизованные и контрактники Ленинградской области. О том, что ждёт военных дальше, как выглядит жизнь «за ленточкой» и почему они планируют вернуться фронт, нам рассказали сами ребята.

Боевое братство

– Вокруг тебя – южная ночь, звёздное небо. И вдруг ты видишь, что Большая Медведица куда-то улетела. Это вражеские «птички» работают: с ними даже во сне нельзя расслабляться, – описывает нам жизнь в окопах уроженец Гатчинского района с позывным «Бобёр».

Ему около 30 лет, он разговорчив, но при этом абсолютно спокоен и рассудителен. Бобёр получил повестку в рамках частичной мобилизации, хотя за пару дней до этого сам решил отправиться на СВО. Работу торгового представителя оставил без труда, а вот покинуть жену и детей было сложнее. Мужчина был уверен – именно так он обеспечивает безопасность своей семьи в будущем.

– Любимая поругала меня, дети, конечно, плакали. Мать тоже плакала, а вот папа отнесся с уважением, потому что рос в семье военного. Он всё прекрасно понял. И эта поддержка была для меня особенно важна, – говорит наш герой.

Обучение заняло около трёх недель – в те дни военные были срочно нужны на передовой. Сейчас, по словам гатчинца, ситуация изменилась, и людей готовят уже по два-три месяца. Лично ему очень помог опыт срочной службы в 76-й гвардейской десантно-штурмовой части. Пригодились и практические навыки, и знание тактики.

– Скажу честно, там ты всё равно учишься гораздо быстрее. Одно дело двигаться по учебному маршруту на полигоне и совершенно другое – включать голову и смотреть, куда ты наступаешь в зоне СВО, – считает солдат.

Бобёр любит повторять: «На передовой не страшно только дураку». По его мнению, страх в экстремальных условиях – это даже полезно. Если человек не будет бояться, то в какой-то день обязательно забудет надеть броню или каску, встанет в полный рост в окопе.

– Но самое главное, что твою спину всегда прикроют товарищи. Я не встречал там людей, на которых нельзя было бы положиться. Со многими мы сдружились ещё в Луге. Договорились – кого первого отправят на передний край, за ним шагнут вперёд и остальные. Так и получилось. Эта сплочённость помогает до сих пор, – делится Бобёр.

Патриоты своей страны

Для друзей по оружию не имеют значения ни возраст, ни национальность бойца. Например, другой наш собеседник – Кама из Владимирской области – почти в два раза старше сослуживца из Гатчины. Но живо реагирует на шутки товарища и говорит абсолютно на равных. Как будто они одноклассники или друзья детства. Хотя опыту Камы может позавидовать любой мобилизованный – ведь он успел пройти Чеченскую кампанию в 90-е годы.

– Опыт у меня есть, но важно понять: это совершенно разные конфликты. В Чечне ты смотрел себе под ноги и вперёд по пути колонны. Здесь же важно смотреть на 360 градусов вокруг себя. Идёт битва артиллерий, у противника современная европейская техника, ход сражения может изменить простой квадрокоптер – хотя в нашем понимании это детская игрушка! Главные правила в такой ситуации – никогда не терять бдительность, учиться новому, а ещё ни в коем случае нельзя недооценивать противника, – рассуждает Кама.

Кама – контрактник. И, хотя стабильностью выплат и размером довольствия он полностью удовлетворён, разговор об условиях службы быстро сворачивает. Говорит, что пошёл в войска за другим.

– Понимаете, в окопах деньги не нужны. Моя мотивация – мои внутренние убеждения. Такие понятия как честь, достоинство, Родина, это всё не пустые слова для меня. Мы просто патриоты своей страны, – говорит боец.

Чувствовать себя нужным

Рядом с Камой сидит совсем молодой парень, самый скромный из всех участников беседы. Это Микунь. Только напряжённая поза выдает следы тяжёлого ранения, которое военный получил в зоне СВО. Уроженец Республики Коми, инженер по образованию, он едва не потерял руку после артиллерийского обстрела. Сейчас боец почти полностью восстановился – и уже задумывается о возвращении на Донбасс. Про обстоятельства своего ранения Микунь рассказывает не без труда.

– Услышал «выход» артиллерийской гаубицы. Снаряд воткнулся в землю неподалёку. Каким-то образом добежал до начальника, меня эвакуировали. Позывной моего спасителя – Печора. Его и врачей, которые сотворили с рукой настоящее чудо, буду помнить всю жизнь, – вспоминает молодой человек.

Главной опорой в те дни Микунь называет поддержку со стороны родителей. Как и другие бойцы, он называет самым сложным на фронте нехватку общения с близкими. Те же смартфоны под запретом, военные могут месяцами не выходить на связь. Это нужно для их безопасности: разведка противника работает усиленно.

В такой ситуации наши защитники особенно благодарны землякам, которые присылают посылки и письма со словами поддержки. С особой теплотой такие весточки из дома вспоминает Пастор – самый молодой из наших собеседников. Свою жизнь парень описывает просто: школа в Челябинской области, армия, служба по контракту. 24 февраля он в числе первых соединений перешёл украинскую границу. И с тех пор считает самым главным в своей службе чувство единства со страной и народом.

– Это незаменимое ощущение, когда ты знаешь, что кому-то нужен. Сейчас многие присылают письма на фронт. Кто-то просто пришлёт ручку, блокнот, незамысловатую открытку. И эти мелочи пробирают до слез, – признаётся Пастор.

Остальные ребята соглашаются с товарищем. Им хочется домой и в тоже время не хочется, чтобы их дети видели то, что видели они. Любое доброе слово даже от незнакомых людей придаёт бодрости духа и мотивирует военнослужащих идти вперед. А всем, кому только предстоит отправиться на фронт, наши герои желают стойкости и здоровья. Или, как сказал Кама: «Держаться, держаться и ещё раз держаться».

Александра РОДИОНОВА

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