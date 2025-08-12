1000 братишек "Кэпа"

Арслан с позывным “Кэп” – командир эвакуационной группы, с 2023 года находится в зоне СВО. На фронт он отправился вслед за женой, военным медиком, которую призвали. На второй день службы “Кэп” успешно вытащил раненного с поля боя, это заметил командир подразделения и определил бывшего сварщика в эвакуационную группу. С тех пор “Кэп” спас почти 1000 человек, каждого из которых он ласково называет “братишка”.

Сегодня “Кэп” проходит лечение в одном из московских госпиталей, куда он попал после очередного, уже седьмого в своей жизни ранения. Это первый раз, когда раненный военный медик покинул зону СВО для лечения, седьмое ранение оказалось очень серьезным – осколком перебило ногу в двух местах, Арслан чудом остался жив, а его багги сгорел дотла.

“У меня было четыре багги и все сгорели. На первом мы на разведку заходили и подорвались на мине, второй – подбил дрон-камикадзе. Остальные то под миномёт попали, то осколками посекло”, – сказал командир эвакуационной бригады “Кэп”.

Зная об истории легендарного командира, Народный фронт решил подарить ему новый автомобиль для эвакуации раненых. Ключи от багги модели “Маламут” Арслану передали изобретатель автомобиля Эдуард Мымрин и актёр и участник Команды Путина Иван Охлобыстин. Артист отметил, что военные врачи – это особые люди, и он знает это не понаслышке: отец актера – военный врач.

“Дорогой наш человек, храни тебя Господь! Для кого-то эта твоя машина будет спасением. Нет никого важнее сейчас, чем наши воины, которые сейчас в зоне СВО. Все самые важные события происходят там, там вершится история на столетия вперед”, – сказал Иван Охлобыстин, передавая ключи от багги командиру.

Багги, с которым Арслан вернётся на фронт после того, как пройдет лечение в госпитале, изобретатель Эдуард Мымрин разработал специально для условий СВО. Он продемонстрировал Арслану и Ивану Охлобыстину возможности своего изобретения: “Кэп” проехался в машине на пассажирском сидении, а знаменитый артист – прямо в кузове.

“Этот багги с кузовом особенной конструкции. За 10-20 секунд в машину можно загрузить раненых. Это в два раза меньше, чем раньше. Машина может передвигаться по любому бездорожью, я гарантирую”, – рассказал изобретатель багги “Маламут” Эдуард Мымрин.

“Плюсы таких багги в том, что можно увезти не одного раненного бойца, а сразу несколько. С переломами, с травмами позвоночника. Конкретно на этой машине я гарантированно смогу увезти троих тяжелых минимум, у меня в голове уже план складывается помаленьку, как я это буду делать”, – рассказал командир эвакуационной бригады “Кэп”.

“Кэп” также рассказал, что эвакуационные бригады для вражеских дронов самая “вкусная цель”. С особой яростью операторы дронов ВСУ бьют по машинам с “трёхсотыми” и мирными жителями.

Чтобы обеспечить больше военных медиков необходимым оборудованием и техникой, Народный фронт два года назад запустил профильный сбор в рамках благотворительного фонда “Всё для Победы!”. За это время было собрано больше 560 миллионов рублей и закуплено только для наземной эвакуации 180 автомобилей, более 100 единиц мототехники – это багги, квадроциклы, мотоциклы с прицепами, 200 эвакуационных тележек с электроприводом, тысячи носилок, волокуш, медицинских рюкзаков.

Сегодня этот сбор продолжается. Присоединяйтесь к сбору Народного фронта “Военные медики” можно на сайте “Всё для Победы!” или QR-коду. На собранные средства закупаются автомобили для эвакуации раненых, багги, медицинское оборудование, лекарства и всё необходимое для работы эвакуационных групп в зоне СВО.

“Не поедешь туда – не вытащишь. Минус одна спасенная жизнь, а это значит, что кто-то где-то будет плакать: родители, жены, дети. Ради этого только и езжу, чтобы никто не плакал. Хочу поблагодарить фронт наш тыловой, всех гражданских, кто поддерживает нас. Поверьте, даже ваши письма и шоколадки – это очень важно. Спасибо вам от Донецкого направления и от других бойцов. Победа будет за нами!”, – сказал командир эвакуационной бригады “Кэп”.