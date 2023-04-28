Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Борницкий карьер убрали участники экологического забега «Чистый трейл»

22 апреля стартовал первый сезон экологических забегов «Чистый трейл». Участники пробежались вокруг Борницкого карьера в Гатчинском районе и собирали по пути мусор.

Рубрики:  Экология

С недавних пор Борницкий карьер стал очень известным и популярным. Песчаные барханы, напоминающие марсианский ландшафт, и чистая вода изумрудного цвета в карьере привлекают сюда туристов и рыбаков.
Поток отдыхающих из года в год многократно увеличивается: в выходные дни на подъезде к берегу образуются автомобильные пробки, а на небольшом пляже в летнюю пору не найти свободного места.

С ростом популярности этого места здесь появились мусорные свалки: повсюду разбросаны бутылки, пластиковые пакеты, одноразовые мангалы и т.п.

Желающих присоединиться к уборке Борницкого карьера набралось около 100 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Всем участникам перед стартом были выданы стартовые номера, перчатки с мусорными пакетами для безопасного сбора отходов, проведён инструктаж по технике безопасности. Во время движения по маршруту длиной 3,5 километра участники собирали неразлагаемые отходы, в основном целлофан, пластик, а также стекло и металл.

Мусора вокруг Борницкого карьера оказалось очень много. За 2 часа забега было собрано почти 2 тонны отходов: 1200 кг – смешанного мусора, 60 кг - пластиковые бутылки, 460 кг - стекло, 76 кг – металл (одноразовые мангалы, жестяные и консервные банки). Отсортированные отходы отправились на переработку, а большое заполненное пухто вывезла администрация Большеколпанского поселения. Все финишеры получили памятные медальки из переработанного пластика, а победителю, собравшему наибольшее количество мусора, вручили кубок.

Идея организовать забеги, во время которых можно было бы сделать природные локации чище, родилась по инициативе эко-активистов из бегового сообщества «Dикие» и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». Такой формат мероприятия способен объединить любителей бега, эко-активистов, а также всех любителей природы и здорового образа жизни.

Следующий экологический забег «Чистый трейл» состоится 3 июня во Всеволожском районе Ленинградской области. Забег бесплатный, но необходима регистрация на сайте https://www.dikiye.ru/plogging

 