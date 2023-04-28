Борницкий карьер убрали участники экологического забега «Чистый трейл»

С недавних пор Борницкий карьер стал очень известным и популярным. Песчаные барханы, напоминающие марсианский ландшафт, и чистая вода изумрудного цвета в карьере привлекают сюда туристов и рыбаков.

Поток отдыхающих из года в год многократно увеличивается: в выходные дни на подъезде к берегу образуются автомобильные пробки, а на небольшом пляже в летнюю пору не найти свободного места.

С ростом популярности этого места здесь появились мусорные свалки: повсюду разбросаны бутылки, пластиковые пакеты, одноразовые мангалы и т.п.

Желающих присоединиться к уборке Борницкого карьера набралось около 100 человек из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всем участникам перед стартом были выданы стартовые номера, перчатки с мусорными пакетами для безопасного сбора отходов, проведён инструктаж по технике безопасности. Во время движения по маршруту длиной 3,5 километра участники собирали неразлагаемые отходы, в основном целлофан, пластик, а также стекло и металл.

Мусора вокруг Борницкого карьера оказалось очень много. За 2 часа забега было собрано почти 2 тонны отходов: 1200 кг – смешанного мусора, 60 кг - пластиковые бутылки, 460 кг - стекло, 76 кг – металл (одноразовые мангалы, жестяные и консервные банки). Отсортированные отходы отправились на переработку, а большое заполненное пухто вывезла администрация Большеколпанского поселения. Все финишеры получили памятные медальки из переработанного пластика, а победителю, собравшему наибольшее количество мусора, вручили кубок.

Идея организовать забеги, во время которых можно было бы сделать природные локации чище, родилась по инициативе эко-активистов из бегового сообщества «Dикие» и при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь». Такой формат мероприятия способен объединить любителей бега, эко-активистов, а также всех любителей природы и здорового образа жизни.

Следующий экологический забег «Чистый трейл» состоится 3 июня во Всеволожском районе Ленинградской области. Забег бесплатный, но необходима регистрация на сайте https://www.dikiye.ru/plogging