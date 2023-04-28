Ленинградцы выбирают новый облик скверов и набережных

«Призываю всех жителей Ленобласти проголосовать за благоустройство на портале 47.gorodsreda.ru или через волонтеров. Лидеры голосования у нас продолжают удерживать первые строчки: на первом месте по числу проголосовавших в процентном соотношении с населением города — Подпорожье, где продолжают благоустройство набережной Свири, на втором — Яблоневая аллея в Отрадном, на третьем — сквер «Порошки» в Буграх. Минимальную активность показывают жители Кудрово со вторым этапом парка «Косая гора», Нового Девяткино, где благоустраивают территорию возле школы и парка «Охтинская долина», а также Лодейного Поля, в центре которого планируется благоустроить бульвар Гагарина», — рассказал председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Голосование на портале 47.gorodsreda.ru продлится до 31 мая. В списке ― 29 населенных пунктов, где живут более 10 тысяч человек. Дизайн-проекты будут реализованы в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проголосовать может каждый житель старше 14 лет на странице 47.gorodsreda.ru с использованием платформы «Госуслуги», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайте своего муниципалитета, через приложение волонтеров, которые работает в общественных местах муниципалитетов-участников.