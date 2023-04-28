Маршруты памяти

Поручение Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, и включить их в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы) дано главой государства по итогам его встречи с представителями общественных патриотических и молодёжных организаций, состоявшейся 2 февраля 2023 года.

«...составляя маршруты внутреннего туризма, – а он развивается у нас быстрыми темпами и будет развиваться, мы будем уделять этому всё больше и больше внимания, – конечно, вполне обоснованно проектировать и осуществлять те проекты, о которых Вы сказали: маршруты по местам боевой славы, по таким событиям, которые мы отмечаем сегодня, как Сталинградская битва, блокада Ленинграда, её прорыв и так далее. У нас Курская дуга, у нас Кавказ, у нас есть города, которые в ходе Великой Отечественной войны отдавали все силы и в тылу и ковали победу в тылу. Это тоже в высшей степени интересно, потому что то, как работала промышленность, то, как люди работали в это время, это, знаете, особая страница доблести нашего народа», ― прокомментировал Владимир Путин предложение участницы встречи создать тематические исторические маршруты – школьные, семейные – по пути продвижения боевых подразделений, по городам-героям, по городам трудовой доблести и включить их в программу развития внутреннего туризма.

«Поручение президента для нашего региона имеет особое значение. Ленинградская область ранее уже получила поддержку главы государства нашей идеи провести комплексную реконструкцию «Дороги жизни», чтобы сделать ее современным мемориальным объектом. Новое поручение главы государства позволит нам в этом же контексте развить и другие туристические маршруты, связанные с историей Ленинградской битвы. Ораниенбаумский плацдарм, наши города воинской славы и воинской доблести, Синявинские высоты ― перечень мест, куда и сегодня стремятся люди со всей России, велик, и, безусловно, необходимо объединять их в новые маршруты ― с современной инфраструктурой туризма», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Ленинградской области разработать проект комплексной модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», включая объекты культурного наследия, входящие в ансамбль «Зеленый пояс Славы Ленинграда», и определить источники финансирования этого проекта.