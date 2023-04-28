В областном Правительстве подведены итоги исполнения бюджета 2022 года.

Сохраняя и увеличивая расходы на социальные статьи, Ленинградской области удалось, при этом, выделить более полумиллиарда рублей ― на поддержку экономики в условиях санкционного давления, а также средства на социальную поддержку участников СВО и их семей, помощь подшефным территориям на Донбассе.

«Несмотря на то, что 2022 год был беспрецедентно сложным для финансовой системы, мы его выполнили достойно, сумели сохранить сбалансированность бюджета, не задержали ни одной выплаты ― ни социальной, ни ― по заработной плате, и, что крайне важно, поддержали инвестиционный цикл ― все наши социальные стройки были обеспечены финансированием и эта работа продолжается и в 2023 году», ― резюмировал итог работы финансового блока первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель Комитета финансов Роман Марков.

Глава финансового ведомства Ленинградской области особо отметил важность продолжения строительства социальных объектов, поскольку каждый такой объект генерирует рабочие места, налоги в бюджет, способствует развитию смежных отраслей, малого и среднего бизнеса.

Рекордными ― более 25 млрд рублей ― стали в 2022 году расходы на адресную инвестиционную программу: в стройке находилось 145 объектов ― дороги, мосты, школы, учреждения здравоохранения и культуры.

При этом Ленинградская область последовательно избавляется от социальных долгостроев: в 2022 году региону удалось существенного сократить число таких объектов: практически в 3 раза по объектам областной собственности и почти в 2 раза по муниципальным объектам.

Больше 5 миллиардов было направлено на решение проблемы «обманутых дольщиков» ― на достройку 56 объектов и выплаты участникам долевого строительства.

Роман Марков также особо отметил, что Ленинградская область выполнила и продолжает выполнять все обязательства, взятые регионом на себя в отношении участников СВО и их семей, восстановления подшефного города Енакиево и «Ленинградского» микрорайона в Мариуполе.

Регион не только выполнил, но и перевыполнил целевые показатели повышения заработной платы по 11 категориям работников бюджетной сферы, которые установлены Указом президента России Владимира Путина.

Свои плоды дала политика большей самостоятельности и укрепления доходной базы муниципальных бюджетов: 124 МО (в том числе 14 районов) исполнили бюджет-2022 с профицитом.

Доходы консолидированного бюджета региона в 2022 году составили 239,2 миллиарда рублей (106,6% к плану, темпы роста 115%).