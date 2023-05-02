«Хулиганы» подвели итоги

На протяжении двух фестивальных дней в киноконцертном зале «Победа» проходил конкурсный кинопоказ байкерского кино. Помимо конкурсной части на экранах можно было увидеть классику байкерского кинематографа - фильмы «Харли Дэвидсон и ковбой».

В конкурсную часть фестиваля вошли как профессиональные кинофильмы, так и фильмы, сделанные участниками мотоклубов. Представленные киноматериалы оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли режиссёры Катя Райская, Иван Мережко и Кирилл Капица, мотопутешественник Олег Капкаев, мотоблогер Алексей Ветер, музыканты Сергей Бобунец, Александр Устюгов, Валерий Скородед и многие другие.

Как рассказал член жюри, кинопродюсер Дмитрий Антонов, на мотоцикл он сел не так давно - в 2019 году. К мототеме он прикоснулся и в профессиональном смысле, сняв фильм о мотопробеге.

- Потрясающее количество материала прислали на этот конкурс! - отметил Дмитрий Антонов. - Жюри работало абсолютно дистанционно, не пересекаясь друг с другом. Поэтому результаты конкурса абсолютно объективные, честные, что полностью соответствует байкерскому духу.

Итоги кинофестиваля были подведены к вечеру 30 апреля. Победители были выбраны в нескольких номинациях.

В номинации «Фильмы от мотоклубов» первый приз взял фильм «Мотопробег «Мир и память» (OST MC). Фильм Олега Капкаева «Памир без тракта» победил в номинации «Профессиональное кино». В номинации «Видео о мотопутешествиях» победителем стал канал «Апельсиновый волк» с лентой «Северный Кавказ с ОФРП Ингушетия на турэндуро». В номинации «За юмор» первый приз выиграл фильм «На мотоциклах в Воронеж» («Steel Meridian MC).

Призы победителям вручал координатор мотофестиваля «Балтик-ралли» Игорь Щербаков.

- Уже во время фестиваля я встречался с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, - рассказал он. - Вы знаете, что он — ярый мотоциклист. Он горячо поддержал инициативу гатчинского мотоклуба и просил передавать огромный привет участникам фестиваля. Он очень рад, что этот кинофорум открылся именно в Ленинградской области. Мы с членами жюри обсуждали потенциал фестиваля и пришли к мнению, что у него большое будущее. Ленинградская земля очень добрая и гостеприимная. Но очень жаль, что столько людей не увидело такой красоты. Очень надеюсь, что когда-нибудь этот фестиваль можно будет провести и в Москве. Спасибо всем, кто принимал участие в кинофоруме!

Юлия Лысанюк