Фотограф из Гатчины стал финалистом III Международного конкурса фотографии «СВЕТ и ЦВЕТ»

Жюри, в которое вошли известные фотографы и эксперты современного искусства, отобрало 420 фотографий финалистов из 7600 работ в десяти номинациях: «Зеленый диалог: время, природа, человек»; «Город: импульс и энергия»; «Невидимые миры»; «Необычное в обычном»; «Контрасты бытия»; «Через линзу фантазии»; «Человек эры AI. Трансформация»; «Игра света и тени»; «Нейрообраз» и «Сильнее вместе».

В число финалистов 2026 года вошел фотограф из Гатчины Дмитрий Мельгунов. Его работы «Суми-э-Крылатая живопись» (номинация «Игра света и тени») и «Мир призраков» (номинация «Невидимые миры») войдут в состав главной выставки одноименного фестиваля «СВЕТ и ЦВЕТ», который уже традиционно пройдет в городе Ельце с 13 по 16 августа 2026 года, и в печатный каталог.

«В жарких и душных тропических джунглях мне удалось запечатлеть нектарницу, взлетающую с хвойных ветвей огромного дерева, где она наслаждалась, слизывая крошечные капли сока. Высокоскоростная съемка со скоростью 30 кадров в секунду помогла поймать точный миг. На фотографии даже виден очень длинный и тонкий язык птицы, которым она достает нектар из цветов. Я стремился создать изображение, напоминающее японскую художественную живопись тушью суми-э, где птица среди хвои словно выписана точными мазками на фоне светлого неба», – описывает свою фотографию Дмитрий.

Полный список финалистов можно найти по ссылке: https://vk.com/wall-224761722_1460 . Имена победителей в каждой номинации конкурса назовут уже в августе на фестивале «СВЕТ и ЦВЕТ». Организаторы – администрация городского округа город Елец и Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» при поддержке компании JTI Россия.

