О проведении регионального тренировочного мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации

Мероприятие проводилось с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов по биологии (далее - ППЭ) без участия обучающихся.

На РТМ стояла важная задача - отработка организационных и технологических процедур применяемых при проведении основного государственного экзамена.

РТМ по биологии проводилось в 19 пунктах проведения ОГЭ. Тренировочное мероприятие проходило в форме ОГЭ.

В ходе тренировки осуществлялась передача полных комплектов экзаменационных материалов, печать на станциях печати во всех аудиториях, сканирование бланков условных участников в штабах ППЭ и передача в региональный центр обработки информации (далее- РЦОИ) пакетов с электронными образами бланков. В завершение РТМ ППЭ получили сообщение из РЦОИ об успешном получении пакетов с электронными образами бланков и форм ППЭ.

Руководитель ППЭ Татьяна Григорьевна Миалович отметила: «Во время подготовки и проведения тренировочного мероприятия использовалась вся техника и аудиторный фонд ППЭ, отработка всех этапов проведения экзамена, в том числе нештатных ситуаций.»

Работники всех ППЭ подтвердили полную техническую и организационную готовность к проведению ОГЭ.