О проведении регионального тренировочного мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации
19 мая 2026 года Гатчинский муниципальный округ принял участие в региональном тренировочном мероприятии (далее - РТМ) по биологии.
Мероприятие проводилось с использованием технологии передачи экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пункта проведения экзаменов по биологии (далее - ППЭ) без участия обучающихся.
На РТМ стояла важная задача - отработка организационных и технологических процедур применяемых при проведении основного государственного экзамена.
РТМ по биологии проводилось в 19 пунктах проведения ОГЭ. Тренировочное мероприятие проходило в форме ОГЭ.
В ходе тренировки осуществлялась передача полных комплектов экзаменационных материалов, печать на станциях печати во всех аудиториях, сканирование бланков условных участников в штабах ППЭ и передача в региональный центр обработки информации (далее- РЦОИ) пакетов с электронными образами бланков. В завершение РТМ ППЭ получили сообщение из РЦОИ об успешном получении пакетов с электронными образами бланков и форм ППЭ.
Руководитель ППЭ Татьяна Григорьевна Миалович отметила: «Во время подготовки и проведения тренировочного мероприятия использовалась вся техника и аудиторный фонд ППЭ, отработка всех этапов проведения экзамена, в том числе нештатных ситуаций.»
Работники всех ППЭ подтвердили полную техническую и организационную готовность к проведению ОГЭ.