В Вырице прошёл День здоровья госслужащих Ленобласти

В этом году встречу посвятили Дню пионерии, который отмечали 19 мая. Место выбрали символичное — бывший пионерский лагерь, сегодня это детский центр «Маяк» в Вырице. Атмосферу воссоздали до мелочей: линейка, зарядка, отрядные песни, кружки — выжигание, поделки из природных материалов.

Но главное — не игра, а помощь. В одном из мастер-классов участники делали окопные свечи для наших бойцов на СВО.

150 человек, включая детей, в пионерских галстуках играли в мега-волейбол и городки, стреляли из пневматики. Пока старшие мастерили свечи и участвовали в конкурсе песни, малыши были с аниматорами. Так что родители смогли погрузиться в игру без забот.

Этот день — про дружбу, семью и память. И про то, как важно иногда просто побыть вместе. На природе, в движении, с делом, которое объединяет.

Организатор Дня здоровья — Управление государственной службы и кадров администрации губернатора и правительства Ленинградской области.