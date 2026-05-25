Волонтеры Сбера посадили 25 тысяч деревьев в Ленинградской области

В Орлинское лесничество на субботник с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко приехали более 500 человек. Итог – новые сосны на площади 9 гектаров.

Во время акции прямо на месте работал экологический шатер с активностями от Сбера в рамках программы «Сберегаем вместе». Там прошли мастер-классы по созданию брошей из дерева и открыток.

Александр Закурдаев, управляющий головным отделением Сбербанка по Ленинградской области: «Волонтеры Сбера регулярно принимают участие в экологических акциях совместно с правительством Ленинградской области. Наша главная цель — через собственный пример мотивировать других к реальным действиям: осознанному потреблению, волонтёрству, благотворительности. В прошлом году только наши сотрудники посадили в области 17 тысяч деревьев на 7,5 гектара территории. В этом году цифры выше, и всё – благодаря самоотдаче волонтеров. Теперь на месте пустырей вырастет новый сосновый лес».

