Позывной – «Депутат»

- 24 сентября пришла повестка – 25-го я уехал. 7 октября мы были уже в зоне СВО. До сих пор стоим примерно в том же месте – держим оборону.

- Вас призвали по вашей военно-учетной специальности?

- Нет, срочную службу я проходил в роте обеспечения ВВС, а призвали меня в пехоту. Два с половиной месяца был в окопах, потом меня назначили старшиной, я стал заниматься обеспечением роты. У нас отдельное место для кухни, для хранения вещей, для гуманитарной помощи, которая регулярно приходит.

- Эти посылки вам помогают?

- Очень! Там нужно все: и одежда, и коптеры, и тепловизоры, и рации. Работа идет – противник не дремлет. Если что-то не требуется нам, мы передаем в другие подразделения. Низкий поклон людям, которые собирают и доставляют нам гуманитарную помощь. Отдельное спасибо «Летучему отряду» из Гатчинского района и главе Пудомягского поселения Сергею Якименко.

А в целом, быт у нас хорошо налажен. Подключили интернет, тарелку поставили, в блиндаже – телевизор, возим ребят для выхода на связь с близкими. Образцово-показательная рота! Хотим еще баню построить. Там сейчас уже тепло, практически лето. Зимой была грязь – сплошная затяжная осень, снега мало.

- Много вместе с вами мобилизованных из Гатчинского района?

- Пять человек: трое из Жабино, один из Сяськелево и один из Лукашей. Мы так и держимся вместе. Есть ребята из Луги, из Всеволожска, Тихвина, Тосно и из других регионов – Самарской, Курской, Новгородской областей. У нас служат все – и мобилизованные, и добровольцы, и контрактники. Очень повезло нам с командиром: он из Белгородской области, пошел воевать по контракту. Его поставили командиром роты, дали младшего лейтенанта. Он даже когда был в отпуске – все время на связи, переживает за свою роту.

- Насколько там интенсивные боевые действия?

- Каждый день по-разному. Может быть «жарко», а может быть, например, целую неделю затишье. Зависит и от них, и от нас. Наша основная задача – держать оборону. Любые движения с той стороны пресекаются артиллерией. С этим все нормально – наша артиллерия работает практически круглосуточно.

- Противник далеко от вас?

- Расстояние между позициями 200-300 метров. Слышно, как они кашляют. Иногда попадаются пленные – в основном, по глупости. И рассказывают обо всех планах.

- Какое лично у вас оружие?

- Автомат Калашникова.

- Страшно там?

- Сейчас нет. Сначала было страшно. Но человек ко всему привыкает. Научились не обращать внимания, не зацикливаться на опасности. Цел, невредим – и хорошо.

- Вы получаете выплаты, положенные участникам СВО?

- Да, регулярно и в полном объеме – без каких-либо проблем.

- На сколько дней предоставляется отпуск?

- 15 суток и двое суток дороги.

- Как вы переносите тяготы службы, разлуку с семьей?

- Все привыкли уже. Сначала переживали – сколько это продлится, как это мы будем в окопах, а потом адаптировались, наладили жизнь, быт. Теперь наша рота – как одна семья. Лучшее боевое слаживание происходит «на передке». Конечно, все скучают по дому, и близкие тоже волнуются, ждут, но понимают: иначе нельзя.

- У вас была возможность избежать мобилизации?

- Оформлять бронь времени не было. Да и неправильно это, наверное, – прикрываться бронью, когда мои односельчане, одноклассники, избиратели отправились на фронт. Когда объявили мобилизацию, решил: придет повестка – значит, пойду.

- Что бы вы сказали тем, кто спешно покинул страну при объявлении частичной мобилизации?

- Я бы их больше не пускал в Россию. Что это за люди? Это не патриоты своей страны. Зачем нам такие граждане, которые будут наше общество разлагать?

- Какой у вас позывной?

- Депутат…

…20 апреля Дмитрий Лапшин отбыл обратно к месту службы. Он убежден: победа будет за нами – по-другому нельзя.





Екатерина Дзюба