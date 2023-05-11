130 мероприятий к юбилею освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Москве состоялось заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Заседание оргкомитета провела председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Участие в нем принял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова, проект плана включает 130 мероприятий в 2023-2024 годах, которые объединены в пять тематических разделов. В честь праздника запланированы мероприятия по увековечиванию памяти о подвиге жителей блокадного Ленинграда, создание и благоустройство памятных мест. Также будут проведены мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни и чествования ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Главным событием юбилея станет открытие мемориала геноциду советского народа в Гатчинском районе в январе 2024 года. «Работы на площадке будущего мемориала идут полным ходом», ― отметил Александр Дрозденко.

Говоря о модернизации мемориально-ландшафтного комплекса «Дорога жизни», глава региона предложил использовать дорогу как главный смысловой символ. По его словам, «Дорога жизни ― путь света для ленинградцев и путь света как предназначение России. Поэтому в основе модернизации ― использование возможностей световых решений в создании смысловых акцентов».

Работы по модернизации историко-культурного пространства начнутся с капитального ремонта 38-44 километра Дороги жизни. При этом остановочные пункты будут выполнены в едином историческом стиле, а населённые пункты, расположенные вдоль Дороги жизни, приобретут единый архитектурный код. В числе готовящихся обновлений ― создание светового оформления на мемориале «Разорванное кольцо» и блиндаже (узел связи «Тройка-1»). Также в Ленинградской области планируется открыть три новых культурных пространства ― «Музей тыла» в Сомино, «Музей Ладожской флотилии» в Новой Ладоге и музей в Невской Дубровке.

Кроме того, Ленинградская область договорилась с правительством Москвы о запуске в московском метрополитене тематического поезда, посвященного 80-летию прорыва и снятия блокады Ленинграда, а также работе блокадной Дороги жизни. Поезд планируется запустить 8 сентября ― в день начала блокады Ленинграда.