«Это – наша память»: субботник на городском кладбище

Целую апрельскую неделю сотрудники музея города Гатчины участвовали в общегородских субботниках: очищали от веток, листвы, песка и другого мусора территории, прилегающие к зданиям музея на проспекте им. 25 Октября и улице Радищева, наводили порядок в Поэтическом сквере. А 21 апреля они устроили субботник уже на гатчинском городском кладбище по улице Солодухина. В этот день к ним в качестве волонтеров присоединилось и несколько горожан.

Люди и судьбы

Как рассказала директор музея истории Гатчины Екатерина Потоцкая, приводить в порядок исторические могилы знаменитых людей, похороненных на гатчинском кладбище — старая добрая традиция, насчитывающая десятилетия.

- На кладбище очень много могил, которые никто не посещает, и они остаются неубранными, - говорит Екатерина Алексеевна. - Мы взяли под своё шефство около тридцати таких исторических захоронений. Это наша историческая память - все эти захоронения включены в реестр памятников. В наших планах - проводить исторические экскурсии по гатчинскому кладбищу, и хочется, чтобы памятники на нашем маршруте выглядели прибранными. Попутно удается сделать и интересные открытия. Так, например, наши сотрудники нашли в архивах старые названия кладбищенских линий. Ещё одна важная находка - указанная на старых планах старообрядческая часовня, которая, к сожалению, утрачена. Я родилась в Гатчине, но никогда о ней не слышала — об этом не принято было говорить...

Сотрудники музея не только приводят в порядок исторические захоронения: они берут на себя и добровольную миссию рассказывать участвующим в субботнике волонтерам о судьбах знаменитых гатчинцев, оставивших яркий след в истории города и Отечества.

Павел Щербов

Волонтёры начали свой субботник с захоронения известного русского художника-карикатуриста Павла Егоровича Щербова (1866-1938) и его супруги Анастасии Давыдовны (1877-1951). Этот скромный памятник расположен рядом со старой церковью Всех Святых.

Напомним, П.Е. Щербов вместе со своей семьёй поселился в Гатчине в 1901 году. Сначала Щербовы жили в разных частях города, снимая квартиру или дом. Лишь в 1911 году они построили собственный дом на Ольгинской улице, 4 (ныне ул. Чехова). Этот особняк стал единственным в своем роде творением архитектора С. Кричинского в стиле северного модерна с элементами конструктивизма. Сейчас дом Щербова – одна из ярчайших достопримечательностей Гатчины.

Сыновья Щербовых окончили Гатчинское реальное училище имени императора Александра III. Старший сын Вадим погиб в 1917 году на Юго-западном фронте. Второй сын Георгий призван в Красную Армию в 1921 году и умер от тифа.

П.Е. Щербов прожил в Гатчине до конца своих дней. После революции Павел Егорович с 1919 по 1930 год успешно работал в качестве помощника смотрителя Гатчинского дворца. Смерть сыновей сильно подорвала его здоровье, и, заболев гриппом, перешедшим в воспаление легких, он умер 7 января 1938 года и похоронен на гатчинском кладбище.

Полярный лётчик Борис Чухновский

Если пройти по этой же аллее дальше, за церковь, справа можно увидеть могилу одного из первых советских полярных лётчиков - Бориса Григорьевича Чухновского (1898-1975).

Борис Чухновский родился в Санкт-Петербурге, в семье учёного-лесовода дворянского происхождения. В 1902 году семья Чухновских переехала в Гатчину. Поселились они на Елизаветинской улице (ныне улица Достоевского), недалеко от «зеленого» домика семьи Куприных, с которыми дружили.

Рано лишившись матери, Борис вместе со старшим братом Всеволодом был определён в Гатчинское реальное училище. В своих воспоминаниях Борис Чухновский писал, что именно в Гатчине выбрал свою будущую профессию. На его глазах в Гатчине зарождалась русская авиация. Он стал свидетелем первого полета Легонье в Гатчине в 1909 году, знал первых русских летчиков – поручиков Руднева и Горшкова, сам проводил все свободное время на Гатчинском летном поле. Гатчинские летчики стали его наставниками в освоении аэропланов. Такие навыки помогли Чухновскому в последующей учебе в Морской авиашколе.

Но свой путь в небо Борис Чухновский начал с флотской службы. В 1916 году он поступил в Морской кадетский корпус, а спустя год перевелся учеником-лётчиком в Школу морской авиации в Петрограде и окончил её «морским лётчиком». С 1918 года участвовал в Гражданской войне. В 1922 году назначен командиром отдельного авиаотряда и поступил в Военно-морскую академию.

Свой первый полёт в Арктику (на Новую Землю) Чухновский совершил в 1924 году в составе Карской гидрографической экспедиции. Совершил двенадцать полетов над Новой Землей, выполняя съёмки архипелага и изучая ледовые условия в проливе Маточкин Шар.

В 1928 году Борис Чухновский вошёл в состав экспедиции ледокола «Красин» по спасению экипажа потерпевшего катастрофу в Арктике дирижабля «Италия». Советский лётчик сделал то, что не удалось ни одному зарубежному пилоту - обнаружил в ледовой пустыне гибнущую группу Мальмгрена. Именно тогда имя Бориса Чухновского впервые прогремело на весь мир: родственники спасенных итальянцев назвали его «великодушным чемпионом Арктики».

В последующие годы Борис Григорьевич участвовал в ледовой разведке Северного морского пути, в поисках самолета С.А. Леваневского, в прокладке новых воздушных трасс для полярной авиации, служил летчиком-испытателем.

Когда началась Великая Отечественная война, Бориса Чухновского назначили заместителем командира авиаполка Северного флота. Начались боевые вылеты на разведку и на бомбежку вражеских позиций и военных объектов. После войны Борис Григорьевич вернулся в полярную авиацию и прослужил в ней до самых последних дней.

Борис Чухновский умер 30 сентября 1975 года. Похоронен в Гатчине. Среди его наград - орден Ленина, три ордена Боевого Красного Знамени, медали. В память о выдающемся земляке на здании Гатчинской средней школы №4 установлена мемориальная доска.

Людвиг Шперер

Захоронение архитектора Людвига Шперера находится в лютеранской части кладбища, на правой стороне центральной аллеи.

Людвиг Францевич Шперер (1835-1898) — русский архитектор и академик архитектуры Императорской Академии художеств, главный архитектор Гатчинского дворцового управления с 1877 по 1882 год. Его называют человеком, который создавал неповторимый облик старой Гатчины, особенно ее парков.

Шперер - автор домов для проживания парковых смотрителей в Гатчинском императорском парке и восьми металлических мостов, украшенных ажурными решетками. До сих пор в Гатчине сохранились каменные караулки, построенные по проекту Людвига Шперера инженером И.К. Клодницким. Эти небольшие здания можно увидеть около Коннетабля, школы № 4, недалеко от Варшавского вокзала, около нынешней лодочной станции, Сильвийских и Берёзовых ворот и в других местах.

Также Шперер работал над строительством частных домов, которые украшались различными по форме и размеру башнями. Постройки, созданные Шперером, также есть в Санкт-Петербурге и Царском селе.

В Гатчине Людвиг Шперер жил на Багговутовской улице. В Сиверской архитектор построил себе дачу, где вместе с семьёй провёл свои последние годы жизни.

Надгробие у захоронения архитектора довольно необычное, с надписями на немецком языке. В переводе с немецкого одна из них звучит так: «Горы должны отступать и холмы падать, но моя милость не должна тебя покинуть». Рядом с Людвигом Шперером похоронены его жена Мария Шперер (1836-1889 гг.) и сын Франц Шперер (1864-1908 гг.).

К сожалению, несмотря на статус объекта культурного наследия регионального значения, надгробный памятник семьи Шпереров находится в запущенном состоянии, и держится, судя по всему, только усилиями волонтеров.

Варгины

Не прошли сотрудники музея и мимо одного из самых старых захоронений на гатчинском кладбище - могилы гатчинского купца Поликарпа Варгина.

Варгины поселились в Гатчине в 1796 году. С разрешения Гатчинского городового правления Поликарп Варгин открыл в городе первый трактир, устроенный на западноевропейский манер. Несколько лет купец был подрядчиком во время проведения городских работ: руководил возведением общественных зданий, поставлял строительный материал для перестройки бывшей крепости Ингербург в Гатчине и дрова для отопления казарм Лейб-гвардии Кирасирского полка.

Случившийся в 1838 году в Гатчине сильный пожар полностью уничтожил деревянную усадьбу Варгина. Но уже в следующем году на этом участке был построен новый классический особняк, который сохранился до настоящего времени (угол проспекта 25-го Октября и улицы Соборной).

Как подчёркивают сотрудники музея города Гатчины, захоронение Варгиных находится в очень плохом состоянии и требует срочного вмешательства реставраторов: памятник практические упал, надгробная плита треснула, под ней образовался провал...

Юлия Лысанюк