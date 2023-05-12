Строительство школы на Аэродроме в Гатчине: готовность - 5%

Период строительства рассчитан на 2022-2024 годы. Согласно планам, 4-этажное здание школы на 1175 мест будет подведено под крышу к концу 2023 года. На данный момент строительная готовность составляет 5%.

Сейчас ведутся работы по армированию монолитных конструкций цокольного этажа, бетонированию стен подвала, земляные работы. Почти закончено устройство монолитных фундаментов.

- Объект очень востребован для Аэродрома. Здесь активно идет жилищное строительство, и в последнее время мы намеренно его сдерживаем, поскольку есть дисбаланс между количеством многоквартирных домов и социальных объектов. Конечно, новая школа решит часть проблем, - отметила Людмила Нещадим. - Завершение строительства планируется в 2024 году, и мы рассчитываем, что в 2025-м дети уже сядут за парты.

Строительство социального объекта ведется в рамках национального проекта «Образование» и госпрограммы «Современное образование Ленинградской области».

Заказчик выступает Управление строительства Гатчинского района. Генеральный подрядчик - ООО «ГСМК».