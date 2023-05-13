Наш сосед Исаак Шварц

Добрую память об Исааке Иосифовиче, фотографии и диски с дарственными подписями, различные памятные предметы, даже шкафы и подсвечники бережно хранят его соседи.

Во всех смыслах самыми близкими были Стволовы. И хотя вход у Стволовых был с Пионерского проспекта, а у Шварца с улицы Пушкинской, они жили, так сказать, забор в забор и даже имели специальную калитку между участками, чтобы удобнее было ходить друг к другу.

Юре Стволову было около девяти лет, когда Шварц поселился по соседству в 1964 году. Сейчас Юрию Дмитриевичу уже за 60. Мы договорились, что не анализируем творчество и личную жизнь Исаака Иосифовича, а говорим о событиях, в которых жизнь знаменитого соседа пересекалась с историей семьи Юрия.

- Какие вы оба счастливые на фотографии. Как он смотрит. Сколько вам здесь лет?

— Это 1965 год. Мне 10 лет. И мы стоим у нашего забора. Кто снимал – не помню: к Исааку Иосифовичу часто приезжали гости. Детей он любил. И меня всю жизнь звал Юрочка. «Юрочка, давай сфотографируемся» - и вот снимок.

- Как Шварц стал вашим соседом?

- Сначала очень кратко расскажу предысторию – как наша семья оказалась здесь. Мой отец Дмитрий Иванович – фронтовик, после войны получил земельный участок в дачном районе поселка Сиверский - Кезево. Это был лес. И наш дом отец построил из деревьев, которые росли прямо на участке.

Ближайший сосед Володя жил во времянке, типа мазанки, и тоже строил дом. Дядя Володя был профессиональный музыкант, гитарист, вел культмассовую работу в Доме отдыха «Лесное». Но выпивал, постоянно у всех занимал денег, и стройка у него не шла.

В начале 1960-х годов Исаак Иосифович с аккордеоном подрабатывал культработником в Кобрино, а потом у нас, в Сиверском. В Доме отдыха «Лесное» познакомился с Володей. Со временем Володя совсем погряз в долгах, задолжал и Исааку Иосифовичу. Ясно, что дом ему было уже не потянуть. И они договорились, что недостроенный дом Исаак Иосифович забирает. Может, и доплатил ему еще. Исаак Иосифович купил и недострой, и времянку. Построил дом, а потом и времянку перестроил – получился еще один маленький дом.

Дядя Володя с женой уехали в Ленинград. Потом он попал в больницу в Дружноселье, где мы со Шварцем его навещали. А спустя время он пропал. Не знаю, как дальше его судьба сложилась.

- Как дома Шварца выглядят сейчас?

- В маленьком доме в 2011 году после ремонта был открыт Дом-музей Исаака Шварца. В большом доме живет его супруга Антонина Владимировна. А на месте нашего дома построен современный культурный центр, где проходят концерты.

- На фотографии Исаак Иосифович вместе с вашим отцом. Оба улыбаются, вид озорной. А на обороте написано: «Это учитель Юриков по музыке – Исаак Иосифович Шварц». Шварц учил вас музыке?

- Когда он строил дом, мой отец помогал ему. А платой за труд были уроки музыки сыновьям – мне и старшему брату Мишке. К музыке я был равнодушен, но нас тогда и не спрашивали. Мне было 9 лет, брату – 12 лет. Мы занимались, отец помогал.

На фотографии Шварц и мой отец стоят напротив нашего дома. Ему здесь 43 года, а отцу 40 лет.

Даже когда Мишка бросил музыку, а он бросил быстрее меня, Исаак Иосифович с Алексеем Томиловым купили мне хорошее немецкое пианино, пригласили настройщика. Дядя Леша Томилов преподавал музыку в Сиверской школе №1, умер год назад. Кто оплачивал покупку пианино, я не знаю. Это решали с матерью.

Поначалу мои занятия музыкой шли хорошо. Все строго по расписанию: в 11 часов я иду к Исааку Иосифовичу. Когда он уезжал по работе, в ту же Москву, то обязательно поручал кому-то проводить занятия вместо него. Леша Томилов приходил. Два-три раза приезжала из Ленинграда и проводила занятия его бывшая жена Софья Семеновна.

Когда Исаак Иосифович построился, стал жить в большом доме. А на лето к нему приезжала мама - Рахиль Соломоновна. Она жила в маленьком доме, где сейчас музей. Это была очень хорошая женщина. А какие были теплые встречи!

Вот выхожу я через нашу общую калитку на занятия. Рахиль Соломоновна знает, что я сейчас приду. Уже на улице стол стоит, самовар, пирожки горячие.

- Все, Юрочка, садись за стол, покушай.

В 11 часов бежит Исаак Иосифович.

- Юрочка, время: нужно заниматься.

Рахиль Соломоновна ему мягко, но твердо возражает.

– Изя, подожди. Юрочка сейчас попьет чаю и подойдет.

Исаак Иосифович, ни слова не говоря, разворачивается и – домой. Маму слушал беспрекословно. А мне было неловко, и я старался быстрее справиться с пирожками.

- Не спеши, Юрочка, не спеши. Изя подождет.

Думаю, в музыке я был не безнадежный. Что-то получалось. Но терпения не хватало, потому что мне не было по-настоящему интересно. Хотелось все сделать и сбежать. Я с детства занимался теннисом, потом волейболом. И мне было не разорваться.

Прошло больше года, мой учитель видит, что особого рвения у меня нет: не выполняю задания, интересы другие. И тогда Исаак Иосифович –мудрейший человек – сам подвел меня к принятию решения.

- Юрочка, ты знаешь, музыка – это такая ерунда».

Я скромно молчу.

- Да?

- Ну, да.

- Может быть, бросим?

- Да, бросим.

И мы бросили. Ну, что с меня взять, если я спортом интересовался больше.

Не скажу, что музыкальные занятия мне когда-то пригодились, но это осталось частью моей жизни. Мы почти каждый день виделись. Прихожу домой, вижу, они с матерью на прогулку идут, на качелях качаются. У них примерно один возраст, им было о чем поговорить. К моему отцу на юбилеи он всегда приходил. У меня на свадьбе был. Есть общие фотографии.

- Каким он был соседом?

- Композитор Шварц был прост в быту, добросердечен, отзывчив, и потому искренне уважаем всем деревенским сообществом. У себя в Сиверской ходил, как ему удобно и комфортно. К его внешнему виду все привыкли, и никто не удивлялся. Зимой обязательно тулуп с воротником выше головы, шапка-ушанка, валенки по колено с галошами.

Никогда никаких не было с его стороны высокомерных жестов, слов, поступков. Это была обыкновенная нормальная жизнь. Мог еще и матом выразиться…Это он умел делать лихо. Но именно выразиться, он никогда не ругался.

А еще Исаак Иосифович всегда всем помогал. У него нутро такое: помогать, чем может.

После службы в армии помог через Госкино достать путевку в санаторий в Абхазию.

Если болел кто-то из нашей семьи, всех врачей на ноги поднимал. Моя дочка болела, так он ей врачей на дом привозил.

Мой дед родом из Псковской области. В Первую мировую войну воевал с немцами и попал в газовую атаку. С тех пор страдал астмой. После Великой Отечественной войны все наши переехали в Сиверскую. Достать лекарство от астмы было проблемой. Когда соседом стал Шварц, он очень сильно выручал. Только Шварц мог достать то, что нужно, и только благодаря ему дед пожил подольше.

Исаак Иосифович был и сосед хороший, и старший товарищ. Как-то в обед приезжаю с работы - поел и отдыхаю. Заходит Исаак Иосифович, садится рядом и давай читать нравоучения. Мать, оказывается, пожаловалась на поведение своего 40-летнего сына, и он со мной, как с ребенком - и так, и этак. Я ему с просьбой: «Исаак Иосифович, я устал». А он гнет свою линию: «Нет, ты подожди, я тебе еще скажу…» Вот так он меня на путь истинный наставлял.

К людям был любвеобильный. И мы ему в ответ тем же отвечали, чем могли помогали.

Как-то артист Кирилл Лавров нашел в Вырице дом и стал думать, стоит ли покупать. Он обратился к Шварцу, с которым был знаком, нет ли у него поблизости специалистов, чтобы посмотреть дом. И вот 21-я «Волга», Кирилл Лавров, Шварц, мой отец и я едем в Вырицу. Мой отец сделал заключение, посоветовал, где и что нужно подделать - и Кирилл Лавров дом купил.

- Как у настоящего деревенского жителя у Исаака Иосифович наверняка были собаки?

- Конечно. У Шварца долго жила восточно-европейская овчарка Динга. Когда у нее появились щенки, мы взяли себе одного – самого толстого и породистого. Назвали его Томом. Вырос из него здоровенный пес - умница. Все понимал. Но однажды покусал одного из гостей Исаака Иосифовича. Тот работал гинекологом в Сиверской больнице и часто приходил к Исааку Иосифовичу. А заодно через калитку заходил и на наш участок. Уж очень ему нравилось дразнить Тома, который сидел на цепи. Дразнит и приговаривает: «Вот так его нужно, вот так». Том терпел, терпел, а потом вырвал цепь и стал гонять насмешника по огороду. Пса отогнали, покусанного врача подлечили. А ему и сказать нечего. И все промолчали. Этот врач потом в Германию уехал.

Еще у Исаака Иосифовича жила кавказская овчарка - Ральф. Для этой собаки построили специальный вольер. Помню, как Ральф вставал на задние лапы, опирался на забор и сверху на меня смотрел…

В это время у Исаака Иосифовича работала экономкой Мария Кирилловна. Она была старше Шварца. Женщина очень хозяйственная - убирала в доме, готовила и собаку кормила. Однажды Мария Кирилловна принесла Ральфу еду, он на нее напал и сильно покусал. Конечно, женщину спасли, а вот собаку пришлось пристрелить.

- Кто из гостей Шварца вам больше всего запомнился?

- Мы видели всех, кто к нему приезжал по работе или просто навестить. Были и очень известные люди. Как, например, Высоцкий. Часто приезжал его друг Булат Окуджава, да не один. Оставались погостить. Об этом уже много написано.

Никогда не забуду, как мы с Окуджавой вместе колесо меняли. Это был 1984 год. Он приехал на «Жигулях» четвертой модели. Был весь загруженный: в Юрмалу ехал. И тут колесо спустило. Для них с Исааком Иосифовичем это было проблемой. «Юрочка, ну, помоги ему», - попросил он. А мы что, каждый день такие «задачи» решаем?! Все поставил, закрутил, а качать одному никак. Окуджава видит это и говорит: «Все, Юра, давай по очереди». Так вместе и накачали. И никакого высокомерия.

Режиссер Владимир Яковлевич Венгеров, который снял много хороших фильмов, таких как «Балтийской небо», еще до моей службы в армии сдружился с батей. Едет к Шварцу, а первым делом заходит к нам. Организовывался стол, и они подолгу разговаривали. Уже и Шварц приходит: «Володя, нам нужно работать», а он ни в какую.

Владимир Яковлевич был настоящий мужик, добрейшей души человек – этакий русский Ваня. У нас в 1960-е годы телевизора еще не было. А он взял и купил – черно-белый «Рекорд». Это было событие. Особенно, для нас – детей. Родители отказывались, а он: «Найдете деньги, потом отдадите». Наверное, отдали. Родители у меня в этом вопросе щепетильные.

Когда я организовывал «отвальную», не знал, что Владимир Яковлевич приедет. А он и сам приехал, и столько продуктов привез, что полностью стол обеспечил.

- Дом отдыха в Кезево был центром жизни поселка. Там работали местные жители, туда бегали местные детишки, а его знаменитые отдыхающие потом у деревенских снимали комнаты на лето, покупали или строили свои дачи.

- Это, действительно, так. У нас на даче жил режиссер Владимир Шредель. Он - в одной комнате, я - в другой. С внучкой был, с женой. У меня фотографии есть.

- А откуда в вашем семейном архиве фотография Шварца с Леонидом Утесовым?

- Они как-то вместе работали, и их сфотографировали. Шварц сверху на снимке написал: «Дорогому Михаилу Стволову от Л. Утесова и И. Шварца. Москва. 26.12.80», расписался и подарил моему брату Мишке.

- Вы оставались близкими друзьями и добрыми соседями до последних дней. Какой была последняя встреча?

- Примерно за три месяца до смерти он позвал к себе, включил записи. Мы часа два слушали и смотрели, как его поздравляли с юбилеями. Я чувствовал, с ним что-то происходит. Как будто он подводит итог…

Вот так прошла жизнь – мы все время были вместе: мои родители, он, потом его супруга Тоня.

Исаак Иосифович оставил в моей памяти много хорошего. Считаю, что мне в жизни повезло. К сожалению, таких людей сейчас очень мало.

Беседовала Татьяна Можаева