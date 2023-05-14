Скульптор Валерий Шевченко: невыученные уроки от пророка

Валерий Шевченко - автор целой галереи бюстов и барельефов знаменитых жителей города. Его скульптурная композиция «Арина Родионовна и юный Пушкин» известна всей России. Среди других работ Валерия Шевченко — бюсты самого Александра Сергеевича, его родителей и знаменитого прадеда Абрама Ганнибала.

Чем занимается сейчас легендарный скульптор — признанный старейшина в мире искусства на гатчинской земле? Мы побывали в мастерской Валерия Шевченко, поговорили с мастером и попробовали прикоснуться к его творчеству — во всех смыслах этого выражения.

Главное, что нам важно было понять: необычный дом, в котором Валерий Шевченко уже много лет назад оборудовал свою мастерскую — пока ещё на месте. Он цел, хотя и изрядно потрёпан временем и судьбой...

История с камнем

Этот дом на улице Генерала Кныша чем-то напоминает каменный бастион. И действительно, на его долю выпало настоящее противостояние чуть ли не всему чиновничьему миру.

История создания этой мастерской началась в 1980-е годы. Где только не работал Валерий Шевченко до этого: в подвале жилого дома на улице Карла Маркса, в Приоратском дворце, в швейном училище! И вот, в пустынном тогда ещё микрорайоне «Аэродром», нашёлся небольшой бесхозный дом — пусть неприглядный, полуразрушенный и заросший мусором, но имеющий свою собственную историю. Когда-то в нём располагались службы аэродрома, потом жили люди, потом дом горел...

Валерию Шевченко удалось добиться разрешения на обустройство этого здания под мастерскую. С властями мастер заключил бессрочный договор на безвозмездное пользование этим домом.

Конечно, это было непросто. Обустраивать мастерскую скульптору помогали многие — близкие, друзья, художники. Вывезли мусор, сделали крышу, оборудовали пристройку. И вот мастерская, наконец, заработала! Постепенно стал оживать и небольшой сад вокруг: в нём разместился целый парк скульптур - готовые работы и эскизы, масштабные проекты и скульптурные миниатюры. Смотреть на «Лукоморье», в котором мастер собрал всех персонажей пушкинских сказок, приходили гатчинцы и обязательно приводили с собой детей.

А мастер продолжал творить — для души, для всего города, для искусства. В мастерской рождались и оживали герои, выполненные из гранита, дерева, мрамора, гипса, искусственного камня, терракоты...

У лукоморья дуб... спилили!

В 2019 году Гатчину облетела тревожная весть: сказочную мастерскую Валерия Шевченко собираются закрыть!

Художнику на тот момент исполнилось 80 лет. В Гатчине и для Гатчины он творил больше пятидесяти лет и почти сорок из них - в мастерской на улице Кныша. И вот над этой легендарной мастерской нависла угроза уничтожения.

- Я надеялся, что бессрочный договор защитит мою мастерскую, - говорит Валерий Владимирович. - Но чиновники потребовали освободить этот дом, причем очень быстро. Понадобилась им эта территория для каких-то других целей. Уходить было некуда - работ у меня около сотни, каждая из них весит только две тонны... Мне сказали, что в городе места для мастерской нет, но, возможно, найдётся в районе...

За Валерия Шевченко тогда заступился весь город - все, кто понимал значение этой мастерской. Власти договор со скульптором продлили. Но нормальный ритм работы уже нарушился. Скульптор задумался о судьбе своего наследия и начал вывозить свои работы, куда только было возможно.

- Вот здесь было моё Лукоморье, - показывает Валерий Владимирович на один из уголков своего сада. - Почти все пушкинские сказки и персонажи были у меня проиллюстрированы в камне - Пушкин с котом, Баба-Яга, Леший, Русалка, Избушка на курьих ножках... Сейчас они - на берегу Оредежа в деревне Новосиверская, в усадьбе Александра Васкалова...

А несколько лет назад Валерия Шевченко и его друга, живописца Сергея Ильина пригласили в соседний Волосовский район, в посёлок Калитино. Там для них выделили целое помещение при местном Доме культуры — с мастерской, выставочным залом, возможностью преподавания детям живописи, рисунка, скульптуры. Чувствовавшие себя в Гатчине бесприютными, художники приняли это предложение. Валерий Владимирович ездил в Калитино практически каждый день.

Но ситуация изменилась. Как рассказал Валерий Шевченко, Сергей Ильин вернулся к себе на родину, в Пудомягское поселение, и занялся обустройством в деревне Вяхтелево собственной мастерской и выставочного зала. Скульптор отправил туда около двадцати своих выставочных работ.

Скоро галерея Сергея Ильина откроется, и мы надеемся увидеть в ней работы обоих художников.

В мастерской скульптора

В небольшом саду у мастерской ещё можно увидеть остатки былой роскоши. Буквально на каждом шагу встречаются какие-то чудеса! Знаменитый Кот Учёный, другие звери из камня и бетона, забавные каменные «солнышки», «звёзды» и «тучки», бюсты известных деятелей Гатчины и всей России, причудливая композиция из двенадцати животных восточного календаря...

А от легендарного Лукоморья остался лишь большой каменный бюст Пушкина, который печально наблюдает сверху за всем происходящим...

Здание мастерской с небольшим подворьем, садом и подсобными помещениями буквально стиснуто со всех сторон — автомобильной трассой, автозаправкой, новым строящимся объектом из хлипких плит и скучного сайдинга. Но дом стоит — старый, закопчённый изнутри дровяными печками и временем, всё ещё крепкий, но отчаянно требующий внимания — как и его легендарный хозяин, мастер камня и глины Валерий Шевченко.

Да и сам дом — почти произведение искусства: построенный на старинном историческом фундаменте, с причудливыми вплетениями творческой фантазии скульптора: дракон, лев, женские фигурки, будто проросшие из каменного фасада мастерской. Над входной дверью в мастерскую гостей встречает автопортрет ещё молодого скульптора...

Пасмурное весеннее апрельское утро. В доме холодно, и Валерий Владимирович начинает растапливать печи.

- Да разве это холодно? Холодно, когда я валенки надеваю! - улыбается он.

Потолки в доме очень высоки: наверное, такое обширное пространство трудно согреть даже за день. Но для хозяина это явно не проблема. Одет он тепло и по-рабочему. Свою работу скульптор если и оставляет, то ненадолго, а если работа кипит, холодно не бывает никому!

Впрочем, у скульпторов работа если и кипит, то особенным образом, незаметно для неискушенного глаза. В искусстве торопиться нельзя, ведь в его основе — созерцание, работа мысли и неспешный, кропотливый ручной труд.

В мастерской Валерия Шевченко можно увидеть образцы, наверное, всех направлений и этапов его творчества. Это и узнаваемые модели, и вариации его знаменитых городских скульптур, и опытные гипсовые наброски новых работ. Главное, что ко всему этому можно прикоснуться, всё можно рассмотреть в деталях, размышляя над ходом мысли автора.

Наследие и наследники

- Не трогают меня сейчас, и хорошо, - говорит Валерий Владимирович. - Ничего, что крыша протекает во время дождя. Ничего, что забор покосился и вот-вот упадёт. Для работы есть всё, что нужно, и я буду продолжать работать.

И он работает! Валерий Шевченко дружит с гатчинским музеем военной авиации, который расположился через дорогу, напротив мастерской. Сейчас скульптор делает для музея барельефы знаменитых летчиков и изобретателей - Нестерова, Чкалова, Сикорского и других.

- Они помогают мне, я — им, - говорит Валерий Владимирович.

В работе у Шевченко — большой бюст русского изобретателя, основоположника военного воздухоплавания России, генерал-лейтенанта Александра Кованько.

- Директор музея военной авиации Геннадий Панёв связан с потомками Кованько. Говорит, праправнук генерала - вылитый Александр Матвеевич! - улыбается Валерий Владимирович.

Валерий Шевченко продолжает работать и над своей излюбленной пушкинской темой — рубит из мрамора портреты Александра Сергеевича и Натальи Николаевны. Ещё одна знаковая работа, но уже «императорская» - мраморный рельеф супруги Александра III, императрицы Марии Федоровны.

Но самая, пожалуй, важная для скульптора история последних лет — появление у него преемника!

- Его зовут Пётр, он из Белогорки, - рассказывает Валерий Владимирович. - Это молодой художник, которого привел ко мне в мастерскую Сергей Ильин. Петя занимался живописью, но пришел ко мне в мастерскую, увидел камни и — загорелся! Он окончил художественную школу при Академии художеств, а сейчас учится на скульптора в училище им. Рериха. Приходит ко мне в мастерскую работать. Парень что надо! Молодой, талантливый - надеюсь, продолжит моё дело...

Трудно переоценить надежду мастера на продолжение самого главного дела своей жизни. Трудно найти художника, которого бы не беспокоила судьба своего наследия. Когда Валерий Владимирович говорит о своём пока ещё загадочном преемнике, его глаза тепло улыбаются. Кстати, работы и эскизы Петра можно увидеть в мастерской на Кныша — там для них выделено особое место.

А ещё Валерий Шевченко начал записывать свои воспоминания!

- Краевед Валерий Мачульский уговорил меня написать мемуары, - с лёгкой самоиронией говорит художник. - Я уже написал про своих дедушек и бабушек. Они у меня все воронежские — и с маминой, и с папиной стороны...

Судьба пророка в родном отечестве

Говорят, нет пророка в своём отечестве. И по своему возрасту, и по своему таланту, и по своей мудрости Валерий Шевченко вполне подходит на роль пророка от искусства. Хотя самому ему, по великой его скромности, такая роль наверняка бы не понравилась.

Но никто не будет отрицать, что его мастерская в Гатчине стала настоящей легендой. И если она когда-нибудь исчезнет, город потеряет очень многое. Можно долго рассуждать о судьбе этого примечательного здания. Сам Валерий Шевченко был бы рад, если бы эта мастерская стала когда-нибудь культурным пространством, галереей, местом, где могли бы выставляться талантливые гатчинские художники. И мы снова вспомнили, что у наших художников, несмотря на все их усилия, такое место в Гатчине так и не появилось...

И самое непонятное и обидное в этой истории, что всё это у нас уже есть! У нас есть Мастер, который с радостью готов отдавать своё время, силы и наследие всему миру. Есть практически готовое культурное пространство, к которому, при надлежащем уходе и внимании, никогда «не зарастёт народная тропа».

Да, мастерская Валерия Шевченко нуждается в серьёзной реконструкции, ведь все эти десятилетия немолодой уже скульптор практически в одиночку сражался с беспощадным временем. Нет уже легендарного Лукоморья в саду, сам сад постепенно зарастает, а внутри мастерской начали обваливаться кирпичи... Но здесь продолжает сохраняться дух места, дух творчества и внутреннего огня, который может согреть многих людей, и не только художников!

Так почему же мы всё это не хотим взять? Почему отказываемся от духовного богатства, которое нам дают от чистого сердца? Почему мы снова и снова наступаем на одни и те же грабли — отгоняем «пророка» от своего дома, в котором так явно не хватает красоты и духовности?

Почему, почему, почему... Не слишком ли много «почему», на которые нет ответа?

Юлия Лысанюк