Верховный суд РФ объяснил, какой крайний срок раздела имущества после развода

Развод = раздел имущества?

Лишь некоторые граждане, только получив развод, сразу начинают делить все совместно нажитое имущество вплоть до вилок. Большинство же экс-супругов нуждаются в паузе, чтобы подумать о сложившейся ситуации. И такие размышления могут занять не один месяц, а иногда и года. С какого же момента невозможно будет подать иск на раздел имущества?

Согласно законодательству, у экс-супругов есть 3 года для того, чтобы разделить совместно нажитое имущество. Другой вопрос: когда именно начинается этот срок – сразу после развода или после нарушения прав одного из супругов?

В ситуации, которую мы опишем, региональные суды не могли решить, какой срок исковой давности применить. В свою очередь, Верховный суд, рассмотрев это дело, дал рекомендации об особенностях периода подачи иска на раздел имущества.

В спорной ситуации оказалась пара из Краснодарского края, прожившая в браке 12 лет. За время супружества они построили дом. Расторгнув брак, супруги не стали заниматься разделом совместной собственности. В жилье остался проживать экс-супруг, при этом женщина никаких возражений не имела. Тем не менее право собственности на свою долю она сохранила.

Через год после расторжения брака мужчина снова женился, у него появилось двое детей. Спустя 6 лет он умер. После погребения начался раздел имущества между наследниками. Последняя семья мужчины считала, что, если они жили в доме, то жилье должно наследоваться вдовой и двумя ее детьми. Однако экс-супруга решила вмешаться и доказать, что часть дома принадлежит ей, хотя при разводе это имущество не было разделено.

Какое решение приняли суды?

Женщина хотела добиться, чтобы в судебном порядке было признано ее право собственности на ½ жилища. Вторая семья считала, что экс-супруга покойного не права и доказывала, что уже истек срок исковой давности. Апеллировали наследники тем, что через 7 лет после развода уже незаконно делить имущество.

Имущественный спор рассматривал Кущевский райсуд Краснодарского края и принял решение в пользу первой супруги. Тогда представители второй семьи оспорили его, и апелляционный суд признал их правоту.

Краевой суд аргументировал это тем, что после развода дается три года на то, чтобы разделить совместное имущество. Эта положение оговорено в ст.38 Семейного кодекса Российской Федерации. Причем отсчет ведется с момента официального развода. Поэтому время для раздела имущества считается безвозвратно утерянным. Однако первая жена отказалась соглашаться с таким решением и подала иск в Верховный суд, который после изучения дела согласился с ее точкой зрения.

Высшая инстанция руководствовалась постановлением Пленума Верховного суда №15. Упомянутый акт содержит пункт, утверждающий, что, действительно, в таких спорах иск о разделе имущества можно подать в течение 3 лет, но отсчет начинается по-другому.

Учитывается срок не с момента развода, а с даты, когда человек узнал о нарушении своих прав. Подобное положение приведено в ст.200 ГК РФ. Причем иные обстоятельства на этот срок не влияют. Под такими факторами подразумеваются развод, неиспользование совместного имущества, регистрация права собственности за мужем или женой во время супружества и др.

ВС напомнил, что жилье было возведено еще во время первого официально заключенного брака, а значит было совместным имуществом супругов. Спор после развода у мужа и жены не возник, поэтому не были нарушены и права представителей второй семьи.

Однако от права собственности на жилище первая супруга не отказалась. Значит срок исковой давности дела еще не истек, а апелляция приняла неверное решение. Поэтому ВС направил дело на повторное рассмотрение в Краснодарский краевой суд. Сделать это следует, учтя все разъяснения, данные высокой инстанцией.

Правоведы с опытом отмечают, что ранее суды часто принимали решение с учетом того, когда произошло официальное расторжение брака. Сделанные Верховным судом выводы продемонстрировали, что и сейчас суды придерживаются аналогичной тактики.

Источник - family.pravo.legal