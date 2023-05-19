Ленинградским разработчикам – «Спринт» для развития

Подать заявку на участие в конкурсном отборе бесплатного акселератора можно до 6 июня на официальном сайте https://sprint.iidf.ru/. Старт программы запланирован на сентябрь 2023 года.

Программа «Спринт» нацелена на формирование управленческих компетенций, необходимых для масштабирования бизнеса и построения системы продаж ИТ-продуктов.

К участию приглашаются российские технологические компании, осуществляющие разработку решений в сфере новых коммуникационных интернет-технологий и нового общесистемного программного обеспечения: продуктов для управления контентом, обработки данных, онлайн-обучения, совместной работы и других задач. Для региональных компаний возможно участие в онлайн-формате.

Качественно подготовить заявку на конкурс поможет серия вебинаров, которая доступна по ссылке https://online.iidf.ru/teach/control/stream

Программа акселератора «Спринт» реализуется Фондом развития интернет-инициатив при поддержке Минцифры России в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпроекта «Цифровая экономика».