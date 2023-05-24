В Гатчинском дворце открылась для посещения Домовая церковь

История Дворцовой церкви

Храм Святой Живоначальной Троицы - императорская домовая церковь, расположенная в башне Кухонного каре Гатчинского дворца.

Эта церковь считается самым первым культовым сооружением Гатчины. Её история началась ещё в XVIII веке, при первом владельце Гатчинского дворца Григории Орлове. Здесь молились все русские императоры, начиная с Екатерины II. Именно сюда при Павле Петровиче с Мальты были доставлены знаменитые реликвии Мальтийского ордена.

Как рассказала старший научный сотрудник, хранитель фонда «Дворцовая церковь» ГМЗ «Гатчина» Татьяна Кустова, восстановленный храм находится на месте старой церкви. Татьяна Анатольевна напомнила, что при Павле Петровиче домовая церковь перестраивалась дважды. Один раз перестройкой занимался знаменитый архитектор Винченцо Бренна, второй раз – не менее знаменитый Андриян Захаров.

- Последняя перестройка храма — уже капитальная, значительная - произошла в середине XIX века, во время царствования Николая I, - рассказывает Татьяна Кустова. - На этот раз проектом храма занимался замечательный русский архитектор Роман Кузьмин, который обратился к наследию Ренессанса.

После перестройки здесь появился большой зал с шестью высокими окнами. Арочные проемы, декорированные лепниной, колонны искусственного мрамора и ажурная кованая решетка наполнили пространство молельного зала светом и воздухом. Кузьмин создал уникальный, не имеющий аналогов в культовом зодчестве, нарядный и светлый храм.

- Современники называли Романа Кузьмина гением, - говорит Татьяна Кустова. - Он умел гармонично встраивать в традиционный проект какие-то новые элементы. Так, например, был обустроен купол этой церкви, подсмотренный Кузьминым в Италии. Предположительно по центру купола находилось большое стекло, через которое открывался просвет на крест купола церкви. По задумке Кузьмина, человек, входящий в храм, должен был сразу попадать в сакральное пространство, оказываясь под этим купольным крестом. Но впоследствии в потолочном пространстве молельного зала вместо стекла появился витраж...

После революции 1917 года Дворцовая церковь была закрыта. В советское время здесь размещалась библиотека - сначала Высшего училища морских инженеров, затем института «Электронстандарт». В 2003 году, по инициативе сотрудников музея, в Дворцовой церкви снова стали проходить богослужения. Вокруг храма сложилась община. Так продолжалось вплоть до 2016 года, когда церковь закрыли для проведения реставрационных работ.

Возрождение храма

Как говорит Татьяна Кустова, работа над восстановлением церкви была сложной и многоэтапной. Однако работу реставраторов облегчил уникальный факт: помещение церкви оказалось единственным, чей интерьер не погиб во время пожаров Великой Отечественной войны.

- Даже если чего-то не хватало, например, была утрачена часть лепнины, то это недостающее можно было восстановить, копируя сохранившееся, - рассказала Татьяна Анатольевна.

Над восстановлением домовой церкви работали самые разные специалисты. Сначала отреставрировали стены и лепнину, потом началась работа над иконостасом, живописными работами и витражами.

В процессе восстановительных работ реставраторы сделали важное открытие: во время расчистки штукатурного слоя советского периода в кессонах купола были обнаружены живописные изображения херувимов, считавшиеся утраченными. Из 120 ликов, исполненных в середине XIX века на картоне, сохранилось 94. Уникальные образцы живописи были отреставрированы и заняли свое историческое место в храме.

По словам реставраторов и хранителей, сейчас домовая церковь выглядит такой, какой она была после перестройки по проекту Романа Кузьмина.

Иконописная коллекция Дворцовой церкви

По словам Татьяны Кустовой, хотя храм и небольшой сам по себе, икон в нем было много — около 700 образов. Значительная часть этой коллекции была утрачена в годы богоборчества: по описи, на момент начала

войны сохранилось всего 455 икон. К настоящему времени во дворец вернулось всего несколько образов из этой исторической коллекции.

Сейчас в храме можно увидеть иконы XVIII-XX веков, собранные сотрудниками ГМЗ «Гатчина» за последние двадцать лет.

- Первое богослужение в Дворцовой церкви после войны состоялось в 1999 году - в честь 200-летия со дня перенесения мальтийских реликвий в Гатчину, - рассказала Татьяна Кустова. - Это был огромный праздник: храм был полон, люди стояли даже на лестницах и в крипте. Церковь была открыта для верующих спустя несколько лет, в 2003 году. И с этого момента в ней начали появляться иконы. У каждой из них — своя судьба.

Первой сюда внесли икону блаженной Ксении Петербургской, выполненную в том же году легендарным резчиком Гатчинского дворца Владимиром Васильевым. Потом нам принесли иконы святых Алексия и Параскевы Пятницы, которые чудом были спасены от уничтожения дарителем. В алтаре можно увидеть четыре образа из исторической коллекции Гатчинского дворца – они вернулись к нам из ГМЗ «Павловск». Одна из икон нашей коллекции - «Взыскание погибших» - хранится сейчас в церкви Покровской Божией матери в Мариенбурге. Это очень почитаемая икона, которая уже несколько раз мироточила.

Как рассказала Татьяна Кустова, реставраторы использовали в своей работе единственную акварель 1875 года с изображением интерьера храма. На ней запечатлены иконы, которые находились здесь ещё при Григории Орлове. Они были написаны в стиле барокко. Живопись на стенах храма была воссоздана талантливыми иконописцами Александром Хабаровым и Дмитрием Хомяковым.

В пространстве храма можно увидеть три заново воссозданных витража: один из них расположен в купольной части, два других - в алтарной башне. Они изготовлены по старинной технологии середины XIX века замечательным мастером из Вырицы Евгением Дмитриевичем Ивановым.

«Храм должен быть живым»

На церемонии открытия Дворцовой церкви обсуждали и вопрос открытия этого храма для верующих. «Храм должен быть живым», - считает директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов.

- Я не сторонник того, чтобы из церквей делать что-то другое, включая музейные залы, - отметил он. - Другое дело, в каком режиме может работать церковь, которая находится внутри учреждения... Но в любом случае, службы здесь будут проходить обязательно.

По словам сотрудников ГМЗ «Гатчина», идеальным решением стало бы оборудование отдельного входа в действующую церковь Святой Живоначальной Троицы. Однако это зависит от хода реставрационных работ: Кухонное каре, в котором располагается церковь, пока наименее всего затронуто реставрацией.

Предцерковная и Овальная комнаты

Во дворце 16 мая открыли еще несколько отреставрированных помещений, связанных с домовой церковью. Предцерковная комната - небольшое помещение, из которого можно спуститься в Дворцовую церковь по Чугунной лестнице. Сейчас здесь, как и в царское время, можно увидеть произведения живописи западноевропейских и русских мастеров, в основном, на евангельские темы.

Из Предцерковной комнаты можно пройти в Овальную. Это помещение появилось в середине 1790-х годов при перестройке Гатчинского дворца архитектором Винченцо Бренной.

Овальная комната искусно стилизована под парковую беседку или садовый павильон. На округленных сводах восстановлены расписные трельяжные решетки, окруженные гирляндами цветов. Из окон Овальной комнаты видны реальные парковые пейзажи и Белое озеро. На стене напротив размещены те же виды, но уже живописные, выполненные художником Семеном Щедриным. В комнате стоит роскошная золоченая мебель, контрастирующая с парковой зеленью. Оконные драпировки и обивка кресел выполнены из декоративной ткани в технике «брокатель», воссозданной во Франции. Как считают сотрудники ГМЗ «Гатчина», этот небольшой по размеру интерьер станет одним из самых эффектных среди других парадных залов дворца.

Еще одно событие этого музейного сезона во дворце - в крипте Дворцовой церкви открылась выставка тронных кресел XIX века из коллекции ГМЗ «Гатчина». Часть уникальной коллекции тронных кресел была передана Гатчинскому дворцу еще в 1977 году музеями Московского Кремля.

На выставке представлены кресла, изготовленные к коронации Александра II и Марии Александровны в 1856 году, к коронации Александра III и Марии Федоровны в 1883 году и коронации Николая II и Александры Федоровны в 1896 году.

«Есть ещё над чем работать!»

В церемонии открытия отреставрированных помещений Гатчинского дворца принял участие председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Фёдор Болтин. Это событие он назвал настоящим праздником для всех.

- Это большое достижение музея и, в первую очередь, реставраторов и тех сотрудников, которые занимались этой работой на протяжении последних лет, - отметил он.

По его словам, работа над реставрацией Гатчинского дворца и развитием территории дворцовых парков будет продолжена.

- Важно понимать, что любой музейный комплекс всё время находится в состоянии реставрации - такой у нас климат, такие у нас особенности, - сказал Фёдор Болтин. - Наряду с нашими главными доминантами, которые постоянно приводятся в надлежащее состояние (Петропавловская крепость, Исаакиевский собор, собор Спаса-на-Крови), Гатчина является флагманом, жизнь которого мы стараемся поддерживать.

Василий Панкратов, в свою очередь, напомнил, что реставрационные работы в Гатчинском дворце ведутся с конца 1970-х годов.

- Есть ещё над чем работать, - говорит директор ГМЗ «Гатчина». - На сегодняшний день отреставрировано около 35-40% общих помещений дворца. Наши планы по реставрации бельэтажа завершаются. Основные парадные залы сейчас либо отреставрированы, либо находятся в реставрации. У нас остаются еще два зала. Чесменская галерея оставлена в том виде, в котором оказалась после войны. Оружейная галерея не реставрировалась. Но мы не хотим ее реставрировать, мы собираемся сделать в ней небольшую экспозицию.

Дворцовая церковь и новые залы Гатчинского дворца открыты для посетителей. Посещение - по входному билету в Гатчинский дворец.





Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой