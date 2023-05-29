«Горячая линия» по вопросам взыскания алиментов

Мероприятие проводится с целью предоставления гражданам возможности напрямую задать должностным лицам Управления вопросы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей, расчёте задолженности по алиментным обязательствам, а также о мерах, применяемых к неплательщикам алиментов.

Интересующие вопросы можно задать, позвонив с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 часов по номеру телефона 8 (812) 630-34-07. Посредством «горячей линии» можно не только получить квалифицированную консультацию, но и сообщить о новых обстоятельствах, таких как наличие дополнительного дохода у должника, приобретённое им имущество, а также сообщить сведения о месте нахождения должника, находящегося в исполнительном розыске.