Книги, которые выбирают дети и подростки

Какие детские и подростковые книги достойны внимания и искренней похвалы? Те, что выбраны именно детской и подростковой аудиторией как лучшие! Для таких книг в 2004 году был учрежден специальный знак качества - «Нравится детям Ленинградской области». Он присуждается книгам отечественных и зарубежных авторов, изданным в предыдущем и текущем году российскими издательствами.

В декабре 2025 года детская библиотека города Гатчины собирает отзывы ребят на книги, которые оставили отклик в их душе, помогли лучше понять не только других, но и самих себя, а главное – сохранить так необходимую в нашей жизни веру в чудеса.

Ниже представлены книги, которые по-настоящему покорили сердца юных читателей Гатчины. Комментируют сами подростки!

А. Малейко «Шесть тысяч мыслей Лины Коваль» (М.: «КомпасГид», 2024).

«Это история не про фантастику и приключения: в книге собраны размышления обычной девушки, которой сначала 15, а потом 17 лет. Такая манера повествования оказалась очень интересной - как будто ты разговариваешь с подругой или читаешь ее дневник. Сюжет затягивает тем, что это обычные, обыденные ситуации, в которых оказывается или может оказаться большинство читателей. Похожие мысли и переживания беспокоили нас. Поэтому, когда читаешь книгу, ты не просто читаешь историю, как будто это простой рассказ о чьей-то жизни. Ты читаешь размышления Лины и как будто сама переносишься на ее место и начинаешь думать: «А как бы я поступила?»

Мне эта книга очень понравилась. Не скажу, что она очень увлекательная: все-таки сюжет довольно спокойный. Видимо, она совпала с моим настроением. Поэтому, если вы устали и хочется замедлиться, посидеть и поразмышлять, возьмите эту книгу. Ведь она как теплый и доверительный рассказ подруги, слушая который ты не сможешь остаться равнодушной».

Наталья, 7 класс

Е.В. Рудашевский «Здравствуй, брат мой Бзоу!» (М.: «КомпасГид», 2025).

«Эта книга - об истории из прошлого, о дружбе простого абхазского мальчика Амзы Кагуа и дельфина. Они встретились на берегу моря и потом были неразлучны. Главная мысль книги - о дружбе, которая может быть разной, о том, как могут сблизиться человек и животное. Но книга заканчивается грустно. Молодой человек уходит служить в Афганистан, а дельфин тяжело переживает разлуку. Пока юноша был с ним, он пытался защитить дельфина и спасал его, но зло все равно сделало свое. Бзоу почувствовал смерть близкого друга Амзы, погибшего в Афганистане, и не спрятался от рук браконьеров. Погиб, как и его лучший друг...

Чистейшая дружба сталкивается с человеческим равнодушием. Книга очень трогательная и затрагивает очень важную тему. Я советую прочитать ее, чтобы понять, что такое настоящая дружба».

Никита, 9 класс

Г. Шмидт «Вот так запросто» (М.: «Розовый жираф», 2025).

«Гэри Д. Шмидт стал известен в нашей стране совсем недавно. Он написал такие известные книги о подростках, как «Битвы по средам» или «Пока нормально». Но сегодня я хотела бы рассказать о книге, которая называется «Вот так запросто», которая является заключительной частью трилогии Гэри Шмидта. Главная героиня этой книги Мирил переехала в школу-пансион Святой Елены. Она потеряла своего лучшего друга Холинга, который погиб в автокатастрофе. Дома всё наводит на нее грусть, гнетущее чувство, которое она называет Мглой, и родители надеются, что, оказавшись на новом месте, Мирил начнет новую жизнь.

Но всё не так просто. На новом месте на девочку периодически тоже накатывает Мгла: «Знакомый вой откликался эхом в пустоте, там, где раньше у нее было сердце». В книге с чудесным юмором описаны все перипетии новой школьной жизни Мирил. Она приобретает друзей и врагов, учится играть в хоккей на траве, вязать, писать стихи и даже организует забастовку.

Мне очень понравилась эта книга. Она показалась драматичнее и сложнее предыдущих частей, как-то полнее и насыщеннее, может, и не глубже, но как будто шире. И, конечно, эта книга воспитывает душу, ведь в ней есть и препятствия, и решимость их преодолевать, и чудесные высоты. Однозначно рекомендую и взрослым, и детям».

Мария, 8 класс

М. Пожарская «Дорога тянется по кругу» (М.: «КомпасГид», 2024)

«Это история о дружбе, поисках истины и возможности понимания самого себя. С самых первых страниц книга погружает во внутренний мир подростков, в их заботы и приключения.

Вика мечтает найти своих биологических родителей, тех, кто с самого детства отдал ее на воспитание чужим людям. Она отправляется на поиски вместе со своими друзьями. У Вики есть способность читать биографии людей по их лицам, а ее подруге Юле снятся вещие сны. Помогать Вике также будут ее учительница английского языка Ася и учитель географии Рустэм.

Вика, Юля, Ася и Рустэм едут на рок-фестиваль, где знакомятся с Игорьком - автостопщиком и будущим машинистом поезда, с будущим мужем Аси - Федей. На фестивале героям предстоит пройти ряд испытаний. Затем компания друзей отправляется в Петрозаводск, куда ведут новые следы.

На мой взгляд, эта книга будет интересна любителям фэнтези, но к моим любимым жанрам она не относится: я предпочитаю детективы и советскую фантастику».

Софья, 7 класс

М. Тараненко «Серьезная шутка Джегуако» (М.: НИГМА, 2024)

«Недавно я прочитал книгу Марины Тараненко «Серьезная шутка джегуако». Джегуако — это черкесские певцы, сочинители и рассказчики. Главный герой книги, мальчик Матвей, сталкивается с одним из таких удивительных сказителей — дедом Ахмедом.

Матвей приезжает во время весенних каникул на актерский тренинг в маленький горный поселок Мезмий. Здесь-то для него и оживают герои эпоса адыгов: сказочные великаны иныжи с одной или несколькими головами, карлик Шумахо из племени испов, скачущий на своем кролике Гучипсе, удды — злые и добрые ведьмы и ведуны, умеющие превращаться в животных. Проходя испытания и пытаясь спасти друзей от грозящих им бед, встречаясь с ожившими персонажами адыгейских сказок и легенд, Матвей решает и свои проблемы. Он страдает из-за своих брошенных в раздражении слов, из-за которых, как он думает, случилась беда с его сестрой. Матвей чувствует себя виноватым, а еще он переживает, что родители винят его за эти «страшные» слова.

В одном из заданий дед Ахмед велит ему плакать вместе с дождем. Сначала мальчик возражает, но пролившиеся слезы приносят ему облегчение. Больше всего мне запомнилась именно эта сцена. Так, проходя испытание за испытанием, Матвей сам становится другим человеком. Эта книга заставляет задуматься о том, что каждый человек пишет свою «историю» жизни сам, отвечая на непростые вопросы, которые боится задать самому себе».

Герман, 6 класс

Ф. Моран «Такие разные миры» (М.: «Детская литература», 2025)

«Эта книга произвела на меня очень сильное впечатление, в большей части положительное, так как читала я ее на одном дыхании. Если честно, я не увлекаюсь чтением романтических произведений, но эта книга точно стоит вашего внимания. Вы не пожалеете.

Меня очень поразила главная героиня Ламия Уайт, которая, несмотря на все препятствия, стоящие перед ней, остается собой, сохраняет свою веру и достоинство, не равняясь на других. Элиас Конли - школьная звезда, он красив и остроумен. Входит в популярную компанию, которая издевается над теми, кто не похож на них. Ламия и Элиас совершенно разные, они - из разных миров, но мне лично кажется, что именно такие люди больше всего подходят друг другу.

Эта книга мне очень понравилась. В качестве вывода я вам предлагаю цитату, понравившуюся мне: «Несмотря на то, что все люди разные, мы с ним поистине происходили из разных Вселенных. Наши души были необъятно далеки друг от друга в масштабах планеты, но сумели найтись. Сумели стать одним целым».

Софья, 7 класс

М. Клейн «Девочка в тайге» (М.: АСТ, 2024)

«Мне очень понравилась эта книга, она захватывающая и интересная. И хотя поначалу она мне совсем не нравилась, к середине уже оторваться было невозможно. Очень хотелось узнать судьбу Кати и Самаата. Смогут ли они спасти детей, потерявшихся перед отъездом Кати? Смогут ли утихомирить Зверя, подбирающегося всё ближе и ближе к деревне из-за таянья льдов?

После того, как я прочитала книгу, мне стало интересно, смогут ли врачи вылечить Варю, Саину, Матие и Милену, и станут ли они снова веселыми и умными девочками? Смогут ли полноценно существовать? Очень хотелось бы продолжения этой книги. Я не очень люблю читать мистику, но это первое мистическое произведение, которое меня очень увлекло и захватило. Думаю, что еще возьму что-то почитать из этой серии и, может быть, этого автора».

Анна, 8 класс

Е. Аксёнова «Сосновая крепость» (М.: «Абрикобукс», 2024).

«Книга мне очень понравилась. Я настолько проникся ею, что не мог оторваться от чтения и сам чувствовал себя главным героем. Герои книги идеально проработаны, а сюжет настолько захватывающий, насколько можно представить. Особенно мне понравился рассказчик – Гриша Романов. Он похож на меня, и я часто замечаю у себя такие же черты характера - мягкость, шутливость. Также и с его хобби: я тоже люблю рисовать, и мне иногда тоже хочется адреналина. И еще я понимаю его стремление спасти людей, какими бы они ни были.

Особенно мне понравилась фраза, сказанная Гришей в начале книги: «В моем скетчбуке полно чистых страниц, а лето только набирает высоту». Также не могу не отметить, что в книге идеально переплетаются любовная, казалось бы, нереальная история, с обычными и повседневными вещами. Мой самый любимый момент в этой книге – когда Ника отвечает Роме взаимностью. Спасибо автору Екатерине Аксёновой за эту замечательную книгу!»

Иван, 7 класс

О. Лукас «Прочь из чёрной дыры» (М.: НИГМА, 2023)

«Это увлекательное произведение, написанное российской писательницей Ольгой Лукас. Сюжет книги вращается вокруг приключений главной героини – Вики. Она попадает в прошлое, в один из самых страшных дней в ее жизни. Друзья помогают ей справиться со страхом из прошлого.

Книга поднимает важную тему о преодолении человеком его страхов. Повесть мотивирует читателей быть смелыми, терпеливыми, честными, добрыми и дружественными. В целом это замечательная книга с очень интересным сюжетом и персонажами. Рекомендую всем, кто любит фэнтези и погружение в экстремальные ситуации».

Владимир, 6 класс