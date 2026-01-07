Праздник Рождества «как восстановление рая на земле»

«Явился Господь в то время, когда всюду, во всем мире, чувствовалась потребность спасения; конечно, спас Он людей не так, как ожидало большинство, страдавшее от последствий грехопадения и жаждавшее только внешнего улучшения, но истинное даровал спасение, духовное, вечное…» – так поясняет основную идею праздника епископ Арсений в «Летописи церковных событий и гражданских, поясняющих церковные, от Рождества Христова до 1898 года», представленной в фонде Президентской библиотеки. А вот читаем слова, сказанные богословом протоиреем Григорием Дьяченко в книге «Ежедневные поучения в слове Божием…» (1897) : «Рождество во плоти Иисуса Христа – это величайшее из чудес на земле, явившее всему миру Божие милосердие и снисхождение к человечеству».

Появление Спасителя на свет было чудом, для осознания которого людям требовались время и доступное их пониманию толкование события. Постепенно складывались и традиции празднования этого преисполненного какой-то высшей радости дня.

Раньше празднику Рождества Христова предшествовал обряд «пещного действия» – церковного чина, перенятого предположительно у Византии. В зависимости от того, на какой день выпадало Рождество, это действо совершалось либо в последнее, либо в предпоследнее воскресенье перед праздником. Как происходило это своеобразное театрализованное представление о трёх отроках, которых не тронул огонь печи, можно найти на страницах книги Ивана Божерянова «Как праздновал и празднует народ русский Рождество Христово, Новый год, Крещение и Масленицу» (1895).

Он же рассказывает об истоках праздника Рождества: «День зимнего солнцеповорота, т. е. 25 декабря, был днём великого празднества для большей части древних народов... Все эти празднества древнего мира объясняются возвращением солнца, которое, взойдя в тропик Козерога, начинает своё восхождение к нашим странам. Поэтому-то 25-е декабря, как рождение солнца праздновалось под различными именами, присвоенными этому светилу. Персы отмечали в этот день рождение Мифры; египтяне – Озириса, греки называли ночь солнцеповорота тройственною ночью и с нею считали рождение Геркулеса; римляне посвящали эту ночь непобедимому солнцу, народы севера называли её матерью ночей и славили под именем Юле, что значит поворот, возвращение».

В христианской церкви этот день отмечается как рождение Иисуса Христа. Иван Божерянов по этому поводу пишет, что христианская церковь установила Рождество именно в этот день ещё в апостольские времена для противопоставления римскому языческому празднованию рождения «солнца непобедимого». С переходом на григорианский календарь праздник стал отмечаться православной церковью 7 января.

В книге 1900 года «Рождество Христово: Служба на праздник рождества еже по плоти, господа бога и Спасителя нашего Иисуса Христа», изданной в Синодальной типографии в Москве, представлена подробная история Марии и Иосифа, а также первые годы жизни Иисуса Христа в так называемых минейных сказаниях, статьях, примечаниях, песнопениях. Интересные факты приводит в своей книге «О праздниках православной церкви…» (1874) священник и законоучитель Иоанн Бухарев. Повествуя о волхвах, мудрецах, ведомых к рождённому Спасителю Вифлеемской звездой и их подношениях, автор пишет, что в дар были принесены золото, ливань и смирна. У этих подарков был определённый смысл. Золото было преподнесено как будущему Царю, ливань, т. е. ладан, как истинному Богу и Первосвященнику, а смирна, т. е. мирра – смола, которую по обычаю иудеев использовали при погребении, как смертному. Также Бухарев пишет, что в день Рождества Христова положено вспоминать избавление от нашествия французов в 1812 году, «потому что воспоминание сего избавления всего приличнее соединить со днём воспоминания рождения Христа Спасителя», и «торжествовать зараз две победы над невидимыми и видимыми врагами». 30 августа 1814 года был издан указ, в котором велено отмечать в Рождество Христово благодарственное празднество под названием «…в воспоминание избавления Церкви и Державы Российския от нашествия галлов и с ними двадесяти язык». В память о победе над Наполеоном по указу императора Александра I в Москве был сооружен храм во имя Христа Спасителя.

«Праздник Рождества чествовался как восстановление рая на земле. Существовало поверье, что в рождественскую ночь цветёт иерихонская роза. Когда родился Христос – снег исчез, деревья украсились листьями и цветами, земля покрывалась ковром из трав», – говорится в историческом очерке Ивана Божерянова.

Тема Рождества и связанной с приходом Спасителя радости жизни неисчерпаема. Об этом великом дне размышляли богословы, священнослужители, историки, исследователи, поэты, писатели. Узнать больше об истории праздника, об изменениях, которые он претерпевал за свою многовековую историю, а также о его значении для христианства и каждого верующего человека можно на портале Президентской библиотеки в коллекции «Новый год и Рождество в России».