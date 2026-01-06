Святочный рассказ, или необычное происшествие

Вопреки обыкновению, начнем отчет о встрече с ее финала. Точнее, с необычных последствий данной встречи.

Около шести часов вечера на улице Володарского, неподалеку от здания библиотеки им. Куприна, можно было наблюдать весьма странное явление. Люди, как позже выясниться, посетители данного мероприятия, оживленно разговаривая, то и дело совершали широкие взмахи руками, словно возомнили себя птицами и намеревались взлететь! В большинстве своем, это были пожилые женщины, хотя попадались среди них и степенные мужчины, и вовсе молодые люди. Пытались взлететь эти граждане как в стае, так и поодиночке.

Вот очередная женщина элегантного возраста вышла на крыльцо библиотеки, оглянулась по сторонам, очевидно, желая убедиться, что ее никто не видит, сделала несколько взмахов руками. Взлететь ей, по понятным причинам, не удалось, тем не менее, со счастливой улыбкой женщина медленно спустилась по ступенькам библиотеки.

Добавим к этой картине желтый свет фонарей, медленное кружение пушистого снега и предновогоднее праздничное настроение. «Никак, с корпоратива возвращаются люди», - попытался бы объяснить такую странность в поведении посетителей библиотеки случайный скептик-прохожий.

Развеем его и ваши, читатель, сомнения. Люди, на несколько мгновений возомнившие себя птицами, расходились по домам после встречи с названием «Невозможная легкость». Естественно, ни капли спиртного им в библиотеке не предложили, а погрузили в мир сказки и чуда – мир рождественского рассказа.

Талант писателя

Встречу вела писательница Анна Смерчек. Вначале она представила свой сборник рассказов «Календарь счастливых случайностей». Говорят, что «Случай – проявление Бога на Земле». Как ни старалась Анна убедить собравшихся, что и сборник появился на свет «случайно», и она так же ненароком пришла в литературу, всё же у тех, кто хоть немного знаком с ее творчеством, нет сомнений: Смерчек вполне себе состоявшийся автор, и представленный сборник – очередное тому доказательство.

При прочтении ее рассказов вспомнилось определение замечательного литературоведа Виктора Шкловского, что такое талант писателя: «У плохого писателя входит учительница в класс – не верю. А у Гоголя черт входит в избу – верю»! Анне Смерчек веришь.

Лихорадочные поиски случайно утерянных ключей отправляют героя одного из рассказов в давно уже утерянный сказочный мир детства. Немолодая женщина после посещения спектакля «Щелкунчик» перед Новым годом обнаруживает в себе способность летать. Забавно, как она предполагает использовать свой волшебный дар в бытовых целях. Люстру легче будет помыть, пыль со шкафа протереть. При этом автор не заигрывается на тонкой грани между реальностью и вымыслом. Чувство меры и вкус не менее важны для сочинителя, чем богатая фантазия.

Новелла Диккенса и Рождество

Вечер продолжился. Тема оживленного диалога с публикой – традиции рождественского рассказа. Всегда интересно открывать для себя что-то новое. Например, редкий случай в человеческой истории, когда перемены в общественном сознании порождаются литературным произведением и даже имеют конкретную дату.

В 1843 году в Англии увидела свет новелла Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Именно она положила начало празднованию Рождества в том виде, к которому мы сейчас привыкли. Естественно, и до появления «песни» Рождество отмечалось в христианском мире, но традиции благотворительности, заботы о ближнем были заложены именно Диккенсом. Имя главного персонажа новеллы Эбенезера Скруджа давно уже стало нарицательным. Скряга, делец, человек крайне несимпатичный.

- Когда к дядюшке Скруджу обратились с просьбой помочь бедным людям, знаете, что он ответил? – спрашивает собравшуюся публику Анна Смерчек. - Сейчас эта фраза прозвучит непривычно, но в те времена воспринималась вполне нормально. Скрудж сказал, что беднякам помогать неправильно. Бедный человек - лодырь и глупец. «Если они предпочитают умереть, им лучше сделать это и уменьшить избыточное население!

И вот к такому омерзительному персонажу накануне Рождества являются четыре призрака: его умерший деловой партнер Джейкоб Марли и три духа Рождества — Призрак Прошлого Рождества, Призрак Настоящего Рождества и Призрак Будущего Рождества. Они напомнили Скруджу о детстве. Той невинной поре, когда Эбензер еще не превратился в законченного подонка, каким предстает в песне. В душе подлеца совершается переворот. Он отсылает подарки своему бедному помощнику. В душе его случилось рождественское чудо!

Русские последователи Диккенса

Путешествие по страницам рождественских книжек продолжается. Отечественному читателю, может быть, и не слишком приятно это осознавать, но наша литература в самом своем начале во многом ориентировалась на западную. Прежде всего, французскую и английскую.

- Сегодня нам даже трудно себе представить, найти подходящее определение, слово, чтобы объяснить, какими славой, почетом и уважением пользовался Чарльз Диккенс в России, - рассказывает Анна Смерчек. - Он оказал огромное влияние на многих русских писателей. Кого у нас называли «Русским Диккенсом»?

Ведущая вечера, выпускница педагогического института, подобно хорошей учительнице то и дело загадывает загадки. Великовозрастные «ученики» охотно включаются в игру. Легко был вычислен Достоевский. Его рассказ «Мальчик у Христа на Ёлке» - канонический «рождественский» текст русской литературы. Да, финал рассказа оставляет мрачное впечатление, но в нем нет безысходности. Автор сам признается, что он сочинил этот рассказ и сделал его конец таким образом, чтобы никого из читателей не оставить равнодушным. Рождественские дни – самое время, чтобы вспомнить о тех, кто страдает в эти минуты, оказать им пусть малую, но идущую от сердца помощь.

- Кого же, всё-таки, называли еще одним «русским Диккенсом»? – продолжает «работать с аудиторией» Анна Смерчек.

Звучат разные фамилии: Короленко и Гиляровский, Гоголь и Чехов. Все они, так или иначе, рассказывали о горестях жизни «маленького человека», взывали к состраданию. Наконец, нужное имя прозвучало.

- Лесков! – выкрикнул чей-то зычный голос с «задних парт». Там традиционно укрываются самые хулиганистые и одновременно смышленые ученики. В данном случае на задних рядах обосновались молодые писатели, поэты и художники Гатчины.

- Ты, наверное, специально подготовился или подсмотрел! – шутливо отреагировала Анна, однако, вынуждена была согласиться. Да, в текстах современников тех лет чаще всего после Достоевского в качестве русского последователя Диккенса фигурирует именно Лесков. Его прозу тоже не назовешь очень уж радостной и благодушной. Один из рождественских рассказов писателя заканчивается тем, что сгорает целая деревня. Да, там жили очень нехорошие люди, но всё же, всё же...

От себя добавлю, что русская классическая литература, вообще, - чтение не для слабонервных, и Николай Семенович Лесков в плане ужасов и трагедий далеко здесь не в первых рядах.

«Невозможная легкость»

Завершением встречи стала демонстрация видеофрагмента спектакля «Невозможная легкость» по одноименному рассказу Анны Смерчек. Спектакль был поставлен режиссером Михаилом Дмитриевичем Мокеевым в Петрозаводске, в Театре драмы Республики Карелия «Творческая мастерская».

Спектакль камерный, в показанном отрывке задействованы народные артисты Республики Карелия Людмила Баулина и Валерий Баулин. Та самая история с внезапно приобретенной героиней рассказа способностью летать. Мизансцена постановки переносит зрителя в обычную квартиру, «нашу» квартиру. Персонажи узнаваемы. Это мы или наши близкие в предлагаемых обстоятельствах. Обстоятельства, конечно, несколько необычные, не каждый день человек обнаруживает в себе способность летать, но чего на свете не бывает? Особенно, в рождественские дни.

Обаятельная семейная пара Баулиных немедленно погружает зрителя в атмосферу уютного домашнего быта, мягкого юмора, душевной теплоты. Людмила Михайловна скрывает от мужа способность летать и долгое время находится в убеждении, что все ее ухищрения остаются незамеченными. Но что могут скрыть друг от друга супруги, практически всю жизнь прожившие бок о бок? Муж видел, как Людмила, гуляя с собачкой, то и дело пытается воспарить над белоснежным снегом. И у нее это получается! Пес Бонька оставляет следы, жена – нет. Что они будут делать с неожиданно свалившимся даром – решать зрителю. Но мы можем с уверенностью утверждать, что именно этот рассказ стал причиной тех необычных событий, о которых было рассказано выше.

Спусковым крючком, выражаясь современным языком «триггером», для попыток взлета стала постоянная гостья библиотеки Куприна, которую по странному совпадению, как и героиню рассказа, тоже зовут Людмила Михайловна. Именно она первая взмахнула руками, убеждая собравшихся, что летает во сне постоянно. Кто-то возражал, что летают во сне только раз в жизни. Дальше – больше. Даже протягивая на подпись Анне Смерчек ее книжки, люди продолжали пытаться взлететь.

…Искусство возвышает нас над обычной, как правило, серой жизнью. Быт, заботы, неприятности. Хорошая книга, фильм, спектакль способны отправить нас в полет. И почему бы не довериться его величеству случаю, положиться на него? Случайные совпадения так легко перепутать с «чудом». В сущности, всё зависит от нас, верим мы в чудеса или нет. Может быть, эти рождественские дни для того нам и даны, чтобы мы забыли о суете будней и поверили в способность летать?

Андрей Павленко