Проблема той же немыслимой сложности, что и вопрос о человеческом счастье. Счастье мимолетно, неуловимо, зыбко. Мы это знаем. Но ведь раньше было оно, настроение! Было счастье! Особенно в детстве, в юности. Мы это помним. Храним в душе. Куда же оно исчезает, в каких водах времени растворяется?

Кому задать вопрос о счастье, если не самому близкому человеку – маме? Рождественские дни. На даче, под Гатчиной, уже несколько дней шел густой пушистый снег. Покрытые белым кусты малины и смородины в лучах заходящего оранжевого солнца стояли нарядные, словно кто-то заботливо их укутал теплыми шалями. Мама тогда тяжело болела, и мне хотелось найти для нее теплые, радостные слова. Под рукой оказалась подаренная коллегами видеокамера, и я, недолго думая, нажал на кнопку записи.

- Мама, можешь вспомнить свой самый счастливый день в жизни? Вот такой момент, чтобы от радости душа подпрыгнула и в небо улетела. Было такое? День или час, может быть, минута. Если не считать, конечно, дня моего рождения! – слегка хвастливо добавил я.

- Тоже мне, счастья привалило с твоим рождением! Прям не знаю, что с ним и делать. И зачем ты включил эту штуковину? Я не слишком хорошо выгляжу.

- Замечательно ты выглядишь, мама! А запись для памяти. Внукам будем показывать, а те – своим.

- Счастливый день? Я так даже и не припомню. Не бывает такого, чтобы один день. Случались хорошие периоды и не очень. Жизнь, она же в полоску, как

зебра.

Долго мы пытались припомнить тот самый день удивительного счастья. Получается, не было его. Всё урывками, всё суета жизни. Но вдруг мама встряхнула совершенно седой с проблесками рыжих волос головой: «А ведь был такой день! Как раз на Новый год и Рождество. Я даже точно помню – 1952 год. Я в первый класс пошла. Мы недавно переехали в Карелию из Белоруссии. Завербовали маму, твою бабушку, на бывшие финские земли. Она и поехала с детьми. Нас у нее пятеро было. Муж с войны не вернулся. Мне, как самой младшей, было, кажется, тяжелее всех. Одежды нет. Зима в Карелии свирепая, а выйти погулять или даже в школу – не в чем. В классе, пока я туда осенью ходила, был мальчишка Тихон. Прозвище – «Тихоня». Но он совсем не соответствовал своему имени. Хулиган страшный был. Всё время дразнился. «Замухрышка», – самое мягкое слово в мой адрес. Приходили домой учителя. Спрашивали маму: «Почему ваша дочь в школу не ходит?» Грозились забрать меня в интернат. Мама сопротивлялась изо всех сил. И вот на Новый год сделала мне подарок. Сшила, как тогда говорили, «построила» пальто. Купила с рук поношенное пальтецо, облицевала его кумачовой праздничной тканью. Пришила яркие перламутровые пуговицы. И купила новые валеночки.

День первого января по сей день перед глазами. Солнце, крепкий мороз, но дети во дворе играют в снежки. Смех, крики. Мне раньше и не выйти к ним было, но тут – новое пальто и валенки. Медленно открываю дверь. Выхожу. Солнце в глаза, я даже ослепла на мгновение. Стою на крыльце, а кругом – тишина! Никто в снежки не играет, не смеется. Замолчало всё. Детишки стоят, разинув рты, смотрят на меня. И тут Тихон, тот самый «Тихоня-хулиган», шепотом, но получилось ужасно громко, сказал: «Королева!»

Не представляешь, какой счастливой я была в этот момент. Да что там момент. День счастья, зима счастья! До сих пор помню это слово, сказанное шепотом – королева! Носила я это красное пальто с перламутровыми пуговицами, пока снег окончательно не сошел и солнышко не стало всерьез пригревать. И с Тихоном мы помирились. Он меня даже домой провожал, как оруженосец у настоящей королевы. Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, а ничего подобного я и не припомню. Так жизнь сложилась…»

Остановил запись. Вышел на веранду. Закатное солнце окончательно спряталось за ближним лесом, немедленно ему на смену бодро выкатилась полная Луна. Подумалось в тот момент, что, наверное, дело в возрасте души человеческой. Когда мы маленькие и души наши соответствующие, достаточно капли счастья, чтобы на целый день, а то и на несколько месяцев, она переполнилась радостью. Со временем души истончаются, набираются опыта, чаще всего негативного. И хоть ведрами заливай в нее светлое счастье, не заметит, пропустит мимо. А темное, грязное обязательно застрянет, прилипнет к душе. Какое уж тут настроение!

Но ведь вот же оно, счастье! Рукой подать. Разговор с близким человеком, минута взаимопонимания и сердечной нежности. И появится новогоднее настроение. Особенно если вы не забудете включить диктофон или видеокамеру. Сейчас это вовсе не проблема. Навсегда останутся с вами любимые лица и голоса.

В эти светлые праздничные дни не забудьте о самых простых вещах. Поговорите со своими стариками или детьми, вспомните о хорошем, о том, что заставляет учащенно биться сердце, и будет вам счастье!

Андрей Павленко