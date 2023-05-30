Малому бизнесу – льготные кредиты

Заемные средства на инвестиционные цели в основном получили компании из обрабатывающей отрасли ― это производства пищевых продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, машин и оборудования, химических продуктов, а также предприятия сельскохозяйственной отрасли, оптовой и розничной торговли, транспортировки и хранения.

Доступ к льготным кредитам должен стимулировать развитие МСП приоритетных отраслей, ориентированных на обеспечение растущего внутреннего спроса, отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

По словам председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светланы Нерушай, в регионе малые и средние предприятия могут получить содействие в получении льготного кредитования в Фонде поддержки предпринимательства Ленобласти – на площадке центра «Мой бизнес». Специалисты Фонда проконсультируют по всем льготным федеральным и региональным программам и подберут оптимальную, в соответствии с запросом бизнеса.

В целом по России более 330 предприятий малого и среднего бизнеса стали в I квартале 2023 года получателями льготных кредитов на инвестиционные цели под 2,5 и 4 % годовых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Общая сумма выданных заемных средств за три месяца составила 20,3 млрд рублей.