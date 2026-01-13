Ленобласть выбирает проект памятника княгине Ольге

Проект-победитель установят на набережной реки Плюсса в Сланцах. По данным историков, эти земли входили в состав владений княгини Ольги в X веке. «Конкурс в Ленинградской области позволит найти талантливых мастеров и создать для области настоящий культурный символ — памятник, которым будут гордиться наши потомки. Открытый формат — это честный способ выбрать лучший проект», — отметил вице-губернатор Ленобласти Владимир Цой.

Организатор — Союз художников ЛО при поддержке комитета по культурному наследию. Детали и условия конкурса — на сайте.