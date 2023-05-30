На защите прав предпринимателей

В мероприятии приняли участие председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Вел заседание председатель совета по развитию малого и среднего предпринимательства Гатчинского района Алексей Пономарев.

- Сегодня на повестке дня вопросы, с которыми предприниматели сталкиваются в своей работе. В таком многостороннем диалоге можно двигаться дальше гораздо эффективнее и динамичнее, - отметила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна поблагодарила предпринимателей Гатчинского района за большой каждодневный труд и сделала акцент на необходимости развивать деловую активность в каждом поселении.

Формат обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, был максимально интерактивным. Выступающие в диалоге с залом и в формате «вопрос – ответ» разбирали, в чем сложности в развитии предпринимательской деятельности, какой информации и каких видов помощи не хватает, фиксировали и прорабатывали предложения.

В ходе заседания Светлана Нерушай отметила «беспрецедентно большое число субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых в Ленинградской области и хорошие позиции Гатчинского района». Именно эти два параметра входят в показатели нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Меры поддержки

Светлана Нерушай напомнила о возможностях, которые предоставляет сейчас государство для развития предпринимательства. На сайте регионального и районного фондов можно узнать все о существующих мерах поддержки - консультациях, обучении, микрозаймах. В Ленинградской области существует 13 видов субсидий, кроме того, можно получить гранты на открытие и развитие своего дела из федерального бюджета.

Социальное предпринимательство - одно из приоритетных направлений. Предприниматели, работающие в сфере социальной защиты, здравоохранения и культурно-просветительской деятельности могут получить гранты на развитие бизнеса. В Гатчинском районе уже зарегистрировано более 40 социальных предпринимателей.

Светлана Нерушай обратила внимание на новую меру поддержки - молодежный грант. Молодежь до 25 лет может получить до 500 тысяч рублей на открытие своего дела. Необходимо подать заявку, пройти обучение и подготовить проект, в котором обосновать затраты. Гатчинцы уже защитили проекты по таким направлениям, как сенсорная интеграция для детей любого возраста, женская студия, спортивный центр.

Согласно статистике, в Ленинградской области и Гатчинском районе отмечается рост количества субъектов малого и среднего бизнеса. Но также фиксируется снижение товарооборота и, возможно, дело не только в снижении покупательской способности. В чем причины – еще предстоит выяснить и дать профессиональные рекомендации.

В ходе выступления Светлана Нерушай призвала муниципальные фонды активнее поддерживать инновации и креативную индустрию и обратилась к предпринимателям.

- Выделены средства и определены структуры, которые обязаны поддерживать малый и средний бизнес различными способами. Пожалуйста, воспользуйтесь ими. Дайте нам обратную связь, что работает, что нет. Заявите о ваших потребностях, и мы будем анализировать возможности бюджета Ленобласти и районов, - сказала Светлана Нерушай.

Как руководитель областного комитета она подчеркнула открытость руководителей Гатчинского района и готовность к диалогу.

- Очень хочется, чтобы органы местного самоуправления - не только муниципальных районов, но и уровня поселений - активно включались в эти процессы. Советы предпринимателей должны работать, в том числе, и в поселениях. Чтобы руководители поселений знали предпринимателей, имели четкое понимание, кто и сколько платит налогов - с точки зрения уважения и внимания со стороны власти и общества к тем хозяйствующим субъектам, которые пополняют бюджет, - сказала Светлана Нерушай.

Жалобы и инициативы

Бизнес-омбудсмен Елена Рулева рассказала о работе, которая ведется по жалобам гатчинских предпринимателей в текущем году, и каких результатов по их обращениям удалось достигнуть. В частности, были сохранены торговые объекты группы предпринимателей, которые не вписывались в проект благоустройства территории, отменены необоснованные проверки со стороны контрольно-надзорных органов.

В ходе выступления Елена Рулева заострила внимание на законодательных инициативах, направленных на преодоление системных проблем ленинградского бизнеса: снижение ставки налога на имущество для торговых центров до 1 % на 2023 год и принятие правового акта, позволяющего перенести сроки достижения целевых показателей по выданным субсидиям и грантам.

Также участники заседания обсудили размер платы за вывоз ТКО, способы формирования накоплений и повышение тарифов на технологическое присоединение к электросетям. Как сообщил Алексей Пономарев, инициативы совета предпринимателей Гатчинского района по этим и другим вопросам рассматриваются на областном уровне. Уже предпринимаются определенные действия.

- Вопрос по технологическому присоединению был поднят предпринимателями Гатчинского района, подхвачен заместителем главы администрации Гатчинского района Галиной Никифоровой. Активное участие в его решении принимает Елена Рулева – алгоритм в этом вопросе мы найдем, - сказал Алексей Пономарев. - Что касается вопроса по твердым коммунальным отходам – сейчас идет сбор данных по фактическому накоплению отходов для приведения в соответствие норматива, который существует в Ленобласти.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева вручила благодарность Алексею Пономареву за активную правозащитную деятельность в сфере предпринимательства.

Татьяна Можаева