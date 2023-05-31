Ленинградская область — лидер строительной отрасли

В Доме Правительства Ленинградской области состоялось окружное совещание Главгосэкспертизы со стройкомплексом СЗФО. В повестке объединение цифровых сервисов, ценообразование, повышение компетенций экспертов и заказчиков.

«Ленинградская область — интересный для инвесторов регион, что подтверждается статистикой ввода жилья и социальных объектов. Наш рост обусловлен тем, что мы четко следуем стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которую в прошлом году утвердил Президент России. Ключевая задача на текущем этапе — сформировать единое информационное пространство, чтобы упростить работу на всех этапах строительства и быстрее реагировать на меняющиеся рыночные условия», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

С 2021 года средняя зарплата строителя первого разряда выросла на 19,12 %: с 35 тысяч до 42 тысяч рублей. Такие показатели применяются при составлении сметных расчетов. При этом с 2023 года Ленинградская область переходит на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости. Это позволит быстрее реагировать на изменения цен на рынке.

Как отметил замминистра строительства и ЖКХ Константин Михайлик, у Минстроя России и Главгосэкспертизы России с региональными стройкомплексами округа налажена содержательная совместная работа. Северо-Западный федеральный округ занимает второе место по внедрению ТИМ-моделирования в нашей стране (после ЦФО). За январь-апрель 2023 года региональные экспертные организации СЗФО выпустили 1 173 заключения госэкспертизы.

Начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов считает, что Единая цифровая платформа экспертизы (ЕЦПЭ) - это большой совместный проект, и дальнейшее её развитие должно проходить при участии непосредственных пользователей. В том числе — региональной экспертной организации Ленинградской области.

Обо всех изменениях в работе экспертных организаций регулярно рассказывает ГАУ «Леноблгосэкспертиза». Ознакомиться семинарами и лекциями ведомства можно по ссылке: https://t.me/loexp47.