Сегодня в Ленобласти алкоголь не купишь. И 24 июня тоже

Таково требование областного закона «Об обеспечении реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области и органов местного самоуправления сфере регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Ленинградской области». Это требование распространяется на розничную торговлю в магазинах и не распространяется на организации общественного питания.

За нарушение предусмотрен штраф — от 100 до 300 тысяч рублей.

Напомним, продажа алкоголя в регионе также была запрещена 27 июня (День молодежи) и 1 сентября (День знаний). Однако вчера на заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты уточнили даты запрета продажи алкоголя. Изменения внесены в связи с тем, что распоряжением президента РФ проведение Дня молодежи перенесено с 27 июня на последнюю субботу июня (в этом году – это 24 июня).

Кроме того, согласно принятому вчера сразу в трех чтениях законопроекту, предусматривается, что Днем знаний, в который установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции, может быть 1 сентября либо иной первый день учебного года, поскольку проведение торжественных линеек, посвященных Дню знаний, не всегда выпадает на 1 сентября.