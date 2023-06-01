Ветеран рассказал, как в 1941 году дал отпор фашистам под Гатчиной

Встречу с ветераном организовали военно-патриотический клуб «Рубеж» из Верево (руководитель Николай Замыслов) и Гатчинский военно-исторического клуб (руководитель Михаил Дятленко). Ее участники сначала побывали у ДОТа Ва-8, где священником была отслужена панихида по павшим воинам. В деревне Романовке на мемориале возложили цветы, а у лесного ДОТа в Карпикюле и могилы ополченца прозвучал оружейный залп в честь защитников и освободителей гатчинской земли.

Когда началась Великая Отечественная война, Владимиру Алексеевичу Берчикову было 17 лет, он учился в 8-й Ленинградской специальной артиллерийской школе, и потому сразу попал на фронт. Он стал наводчиком противотанкового орудия в составе 270-го отдельного пулемётно-артиллерийского батальона, который прикрывал отход наших войск от Красногвардейска (ныне Гатчины). Владимир Алексеевич рассказал о событиях 13-15 сентября 1941 года, которые произошли на северном берегу реки Ижоры у деревни Романовки, когда чудом уцелел. вспомнил павших товарищей по оружию, рассказал о героизме и отваге, о любви к Родине. С первых дней блокады уцелевших курсантов вернули в школу. В феврале 1942 года школу эвакуировали, и Владимир Алексеевич был направлен на краткосрочные курсы младших лейтенантов в г. Рыбинск, по окончанию которых командовал взводом, а затем и ротой в 183 стрелковой дивизии. В тяжелейших боях под Ржевом был ранен. После долгого лечения переведен на службу в органы НКВД.

Служба в милиции началась в 1943 году с должности участкового уполномоченного в органах НКВД Кировской области города Слободского. Затем – оперативная работа в органах НКВД Эстонской ССР, где уже в январе 1947 года он возглавил отдел уголовного розыска Управления милиции города Таллина. В 1948 году Владимир Алексеевич вернулся в родной Ленинград, где трудился на протяжении многих лет. Только в 1983 году он вышел в отставку и стал заниматься общественной работой в совете ветеранов. Владимир Алексеевич - полковник милиции в отставке, заслуженный работник МВД СССР.

О проявленном мужестве, отваге и силе духа Владимира Алексеевича свидетельствуют полученные награды: орден «Отечественной войны 1 степени», медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы».

Сейчас Владимиру Берчикову 99 лет (он родился 21 февраля 1924 года). Мы все желаем ему крепкого здоровья и обязательно ждем на юбилей.

Виктория Ляпочкина