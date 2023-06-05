Ленобласть подвела итоги весенних субботников

«В этом году у нас как никогда активно прошли субботники, мощно заработала интерактивная карта, на которой жители сами предлагали места для уборки и присоединялись к мероприятиям. Все районы себя отлично показали. Ленинградцы показали, что мы — одна команда, Команда47, которая постоянно делает регион комфортнее, чище и красивее. Многие уже приходят на субботники с детьми. Спасибо большое всем участникам!» — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на аппаратном совещании, где сегодня подводились итоги субботников.

В субботниках приняло участие рекордное количество жителей: 410 953 человека, в том числе 1281 работник органов исполнительной власти и более 14200 работников подведомственных организаций.

Убрано 2416 общественных и дворовых пространств, в том числе 735 памятных мест, братских захоронений, памятников и мемориалов.

На интерактивной карте от жителей поступило 155 заявок на организацию собственного субботника.

Комитет по отходам и местные власти вывезли и утилизировали больше 8 тысяч кубометров мусора, собранного на субботниках.

Экологические акции в регионе продолжаются.