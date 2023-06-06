Более 14 миллионов россиян проголосовали за благоустройство

Поддержанные жителями проекты будут реализованы в 2024 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование проходило с 15 апреля до 31 мая включительно. По всей России в нем приняли участие более 14 млн человек — около 110% от планового показателя. Более 140 тысяч из них живут в Ленинградской области.

«Президент Владимир Путин поручил увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 %. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды – это Всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». И мы активно работаем над тем, чтобы данный инструмент был доступен, понятен и прост в использовании для любого гражданина, – отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

На обсуждение россиян было вынесено более 5 тысяч объектов из более 1,5 тысяч муниципальных образований. Перечень объектов, выставленных на голосование, формировался муниципальными образованиями с учетом предложений жителей. Как подчеркнули в комитете по ЖКХ Ленинградской области, жители 47 региона выбрали будущий облик 29 общественных территорий: спортивных и детских пространств, площадок для прогулок и отдыха, парков и набережных.

Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих горожан. В целом в рамках голосования из отобранных за два предыдущих года 4 397 проектов уже реализовано 2 468, в стадии реализации – 1 929. В Ленинградской области сейчас идут строительные работы по всем 29 проектам, победившим в прошлом году на голосовании.