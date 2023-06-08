Ленобласть готовит сети к отопительному сезону

В Ленинградской области 17 мая завершился отопительный сезон 2022-2023 годов и началась подготовка объектов к следующей зиме. Первым делом прошли гидравлические испытания тепловых сетей, которые позволяют выявить дефекты для их последующего устранения.

«Гидравлические испытания сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения потребовали отключения систем и в ряде поселений привели к аварийным ситуациям. Но именно сейчас, летом, они позволили оперативно выявить участки, требующие ремонта или замены. Информация легла в основу программ ресурсоснабжающих организаций во время подготовки к новому отопительному сезону. Ремонт и замена основного оборудования котельных, теплосетей, газопроводов, электрических подстанций и сетей в основном выполняется за счет средств ресурсоснабжающих организаций, регионального и местных бюджетов, а в этом году — и при федеральной финансовой поддержке», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

В 2023 году из бюджета Ленинградской области направляется более 480 млн рублей и планируется выполнить ремонтные мероприятия на 10 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) и 52 единицах оборудования котельных.

Среди основных задач во время подготовки к отопительному сезону — выполнение полного объема запланированных профилактических и ремонтных работ на объектах энергетики, подготовка потребителей тепла, энергоснабжающих организаций и муниципальных образований в соответствии с комплексными планами, устранение замечаний Ростехнадзора для получения паспортов готовности всеми муниципальными образованиями Ленинградской области, активизация заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоэнергетики.

Фото из архива газеты