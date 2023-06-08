Ленобласть оснащает новыми автомобилями госветслужбу
Государственная ветеринарная служба Ленинградской области получила с начала 2023 года 15 легковых автомобилей и специализированную передвижную дезинфекционную установку за счёт средств бюджета Ленинградской области.
Все автомобили — брендированы, на бортах размещены эмблема госветслужбы, контактная информация, телефоны для экстренной связи.
Как отметил начальник управления ветеринарии Ленинградской области Леонид Кротов, в регионе реализуется государственная программа переоснащения госветслужбы. Новые автомобили и техника позволяет ветеринарным врачам эффективнее и быстрее справляться с рабочими задачами и сохранять эпизоотическое благополучие региона.
Новые технику получили ветеринарные службы Бокситогорского, Волосовского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Лодейнопольского, Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского, Тихвинского районов и Леноблэпизоотряд.
Все автомобили – отечественного производства, общая стоимость 20,1 млн рублей.