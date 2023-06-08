По зову Родины и сердца

Команда 47 высоко ценит решимость и самоотверженность наших защитников. С 31 мая Ленинградская область повысила до 300 тысяч рублей выплату при заключении контракта о прохождении военной службы. Согласно подписанному Александром Дрозденко постановлению, выплата положена также офицерам запаса, решившим заключить контракт с военным ведомством для участия в специальной военной операции. Вместе с выплатой из федерального бюджета добровольцы получат в совокупности 495 тысяч рублей.

Расширяется и список льгот для всех военнослужащих в зоне СВО: на данный момент в Ленобласти действуют 52 меры поддержки наших защитников. Это больше, чем в других регионах Российской Федерации. Кроме того, по решению губернатора на областные выплаты теперь могут рассчитывать и бойцы частных военных компаний. Так, при ранении служащих ЧВК ожидает выплата от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подробнее о том, как обстоят дела с набором граждан на службу по контракту, мы поговорили с Михаилом Ильиным, вице-губернатором Ленинградской области по безопасности.

– Что движет нашими земляками, которые принимают решение участвовать в СВО?

– Я много общался с добровольцами, которые пришли в пункты отбора на военную службу по контракту. Главной мотивацией отправиться в зону специальной военной операции все называют желание защитить свою страну, свои семьи, своих близких. Ещё несколько лет назад даже представить себе было трудно, что нацизм снова поднимет голову и обоснуется не где-нибудь, а у самых границ России. И, как говорят наши бойцы, сегодня снова пришло время объединиться и сделать всё для окончательной победы над нацизмом.

– Почему для региона так важно поддержать бойцов финансово?

– В Великую Отечественную бойцы за каждый сбитый вражеский танк, самолёт или пулемётную точку получали заслуженное вознаграждение. Солдаты отправляли эти деньги домой, своим семьям. Именно поэтому правительство Ленинградской области уделяет такое внимание и материальной составляющей службы.

– Как оцениваете условия обучения и слаживания для контрактников в регионе?





– Боевое слаживание наши бойцы проходят под руководством опытных инструкторов. Так, на войсковом стрельбище военнослужащих обучают всем особенностям тактического ведения боя, эти навыки будут востребованы по прибытии на место несения службы. Тренировки проходят в условиях, максимально приближенных к боевым, в них принимают участие офицеры, которые вернулись из зоны проведения СВО.

– Как работают пункты приёма на службу по контракту в Ленобласти, планируется ли открытие новых мобильных пунктов?

– В Ленинградской области в ежедневном режиме проводится работы с гражданами, поступающими на военную службу по контракту. Помимо основного пункта отбора, расположенного на набережной Фонтанки, дом 90, организованы территориальные пункты при каждом муниципальном военном комиссариате в 13 районах области. Также созданы агитационные посты в 205 администрациях городских, сельских поселений и в 176 военно-учётных столах в 9 муниципальных районах (Бокситогорском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Приозерском, Тосненском и Сосновоборском городском округе). Даже в зданиях правительства Ленинградской области и Законодательного собрания были оборудованы специальные места, где можно ознакомиться со всеми материалами об условиях прохождения службы.

Начиная с 24 мая в районы отправились мобильные агитбригады, созданные на базе микроавтобусов и грузовых автомобилей, для проведения агитационной работы в отдалённых населённых пунктах. В таких выездных пунктах работают сотрудники военного комиссариата и органов местного самоуправления, прошедшие соответствующий инструктаж. Агитационная группа пункта отбора уже побывала в Кировском, Волховском, Всеволожском и Гатчинском районах Ленинградской области. В ближайшее время такую мотивационную бригаду можно будет увидеть на главных площадях Выборгского, Кировского районов.

Илья Бунин

Фото: правительство Ленинградской области