Ленобласть готовится к ПМЭФ-2023

В деловой программе делегации региона во главе с губернатором Александром Дрозденко — контакты и переговоры с российскими и иностранными партнёрами, подписание соглашений, выступления и участие в сессиях и круглых столах.

Главной темой экспозиции Ленинградской области заявлен туристский потенциал региона и перспективные планы инвестиций в туристскую инфраструктуру.

На необычный, привлекающий внимание дизайн стенда организаторов вдохновила масштабная программа «Тропа 47». Это проект, инициированный губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, по которому к 2024 году на особо охраняемых природных территориях региона планируется обустроить 47 экологических троп. На сегодняшний день создано уже 40 троп.

На ПМЭФ-2023 ожидается подписание двух крупных проектов по развитию туристской инфраструктуры: с ООО «Озерный край» о строительстве эко-курорта премиум класса «Ярви Резорт в Приозерском районе, с АО «Компания «Колос» – о развитии спортивных и оздоровительных объектов всесезонного курорта «Охта Парк».

Среди крупных проектов, подписание которых планируется на ПМЭФ, соглашение с АО «Криогаз» о строительстве комплекса сжижения природного газа.

Соглашение с ПАО «Фосагро» актуализирует партнёрство в рамках проекта стратегического развития Волховского филиала АО «Апатит» и социальной сферы города Волхова, с ООО «Глория» (НАО «Северная звезда») подтверждает планы развития и расширения производства лекарственных средств.

В рамках соглашений, подготовленных к подписанию на форуме, во Всеволожском районе ООО «Девелопмент-С» планирует строительство склада для компании «Озон», ООО «Вест-Инжиниринг» – производства по изготовлению дизель-генераторных установок и электротехнического оборудования.