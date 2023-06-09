Первый кинопоказ в Приоратском парке
10 июня в Приоратском парке открывается фестиваль «Лето.Парк.Кино.». В этот день гостей будет ждать насыщенная программа: викторина, художественная выставка, концерт и, конечно, отличное кино – добрый детский фильм «Внимание, черепаха!» в 16:00 и спортивная драма 2017 года «Движение вверх» в 19:00.
Рубрики: Культура
Начнется субботняя программа в 15:00 с тематической викторины о советском кинематографе и музыке. В ностальгической атмосфере участники вспомнят любимые фильмы и всем известные мелодии.
В 18:30 состоится торжественное открытие фестиваля. Музыкальный подарок гостям мероприятия сделает группа Format FM.
На площадке «Лето.Парк.Кино.» состоится награждение победителей художественного конкурса «Под сенью старых лип». Лучшие работы с видами Приоратского парка будут представлены там же на выставке.
Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Подробную информацию о фестивале можно найти в сообществе Паркового агентства по ссылке: https://vk.com/parkilenreg и в Telegram-канале https://t.me/parki47
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