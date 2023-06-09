Первый кинопоказ в Приоратском парке

Начнется субботняя программа в 15:00 с тематической викторины о советском кинематографе и музыке. В ностальгической атмосфере участники вспомнят любимые фильмы и всем известные мелодии.

В 18:30 состоится торжественное открытие фестиваля. Музыкальный подарок гостям мероприятия сделает группа Format FM.

На площадке «Лето.Парк.Кино.» состоится награждение победителей художественного конкурса «Под сенью старых лип». Лучшие работы с видами Приоратского парка будут представлены там же на выставке.

Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Подробную информацию о фестивале можно найти в сообществе Паркового агентства по ссылке: https://vk.com/parkilenreg и в Telegram-канале https://t.me/parki47