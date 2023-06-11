«Если вы не думаете о будущем, у вас его и не будет»

Любому взрослому жителю Гатчины и района ее имя хорошо известно. У одних оно вызывает сугубо положительные эмоции, у других – не очень, но, несомненно, она оставила яркий след в жизни города и района, и нам хотелось представить эту женщину, прежде всего, как обычного человека, прошедшего сложный путь от простой деревенской девчонки до высокой должности главы администрации Гатчинского муниципального района.

«Все мы родом из детства». Антуан де Сент-Экзепюри

Есть люди, которые уже в детстве, в ранней юности выглядят как бы «маленькими старичками». Рассудительны, не по годам серьёзны. Процесс взросления не слишком отражается на их поведении и привычках. В 10 лет, 20 – 40 – 60 – один и тот же человек. На встречах одноклассников это особенно заметно. «Каким ты был, таким и остался», - говорим мы угрюмому, неулыбчивому и бесконечно родному другу детства. Однако эта фраза вполне подходит и людям противоположного склада. Тем, кто с годами абсолютно не утратил детской непосредственности и способности удивляться. Елена Любушкина, безусловно, принадлежит ко второй категории.

Она приехала на встречу на рейсовом 631-ом автобусе. Мелкий дождик заставил нас раскрыть зонтики, немедленно завязался разговор о погоде и не только. За недолгий путь от остановки у стадиона «Спартак» до редакции «Гатчинской правды» я узнал, что в Тайцах был настоящий ураган с градом, дождём и сильным ветром. «Я потому и немного опоздала, что боялась выйти на улицу. Такой ветер, ещё унесёт!» Узнал, что водительские права у неё есть, но к машине так и не привыкла. «На автобусе проще. Тебя довезут за двадцать минут, без всяких волнений. И к людям поближе». Что ей не хотелось бы превращать наш разговор в обычное интервью, с однообразными вопросами, а «расскажите обо мне такой, какая я есть, какой меня увидите; человеческий портрет».

В голосе Елены Викторовны то и дело проскакивают властные интонации, свойственные людям, испытавшим на себе, что такое власть. Когда я произнёс вполне рядовую и, в то же время, вполне искреннюю фразу: «Вы замечательно выглядите», она немедленно остановила меня. «Я ещё со времён работы на руководящих должностях не люблю комплиментов. Как правило, это означает, что человеку что-то нужно от меня».

- Вы – человек недоверчивый?

- Наоборот! Меня нередко подводила как раз излишняя доверчивость! А что касается властных интонаций, так это ещё с детства. Я росла среди мальчишек, одна в семье, все братья двоюродные, троюродные – мальчишки. Дружила с ними, играла, иногда дралась. Нужно было уметь постоять за себя.

- Вы, как я понимаю, деревенская девочка?

- Да, я родилась в деревне Курковицы Волосовского района. Папа был местный житель, а мама приехала учиться на овощевода. Там они встретились, познакомились и вскоре поженились. Им дали отдельную комнату, точнее, келью.

- Келью?!

- Да, в Курковицах расположен Пятогорский женский монастырь. В то время, это конец

1950-х, он не действовал, и мы жили в кельях монахинь. Значительно позже я узнала, что именно этот монастырь строил Покровский собор в Гатчине. Очень многое в жизни взаимосвязано какими-то невидимыми нитями, но тогда мы, конечно, ничего этого не знали. До сих пор помню гладкие тёплые камни. Ими была выложена дорога от монастыря к центру села. Я любила бегать по этим камням босиком. Тепло, ощущение счастья - вот впечатление от раннего детства. В школу, в Волосово, приходилось ездить на автобусе.

- Деревенские дети и городские, они разные? На мой взгляд, это вообще два сильно отличающихся друг от друга типа человеческого характера. Деревенские – более основательные, практичные, ближе к земле, городские – слегка легкомысленные.

Елена Викторовна на некоторое время задумалась.

- Я так скажу. Деревенские более счастливые. Они не замкнуты в каменных стенах домов и асфальтовых дорог. Простор, возможность искупаться в речке, близость к животному миру делает их духовный мир более богатым, наверное. Хотя всё зависит, в конечном счёте, от родителей и воспитания в школе.

Буквально в самом начале нашего разговора прозвучала тема, которая, похоже, больше всего волнует сейчас мою собеседницу. Тема учителя.

- Может быть, мне потому так важно об этом говорить, о роли учителя в нашем обществе, что мне самой не слишком повезло в детстве с учителями. Имён называть не буду, но случалось всякое. Однажды родители были вынуждены уехать на несколько дней. Жить я должна была у бабушки. Добираться до неё тоже на автобусе. Уезжая, мама попросила нашу классную руководительницу ни в коем случае не оставлять меня на вторую смену, иначе я не успею на автобус. Учительница забыла об этой просьбе. Добираться до бабушки семь километров по темноте. Хорошо, меня встретила соседка бабушки. «Лена, ты что здесь делаешь?!» «Из школы иду». Когда родители вернулись, мама поговорила с учительницей: «Как вы могли такое допустить? Ведь я же просила. А если бы с ребёнком что-нибудь случилось?!» Та только развела руками. Забыла, мол. Равнодушие – страшный бич нашего времени. Особенно, когда речь заходит об учителях, врачах, полиции или, тем более, о чиновниках.

Разговор наш то и дело норовит из реалий прошлого вынырнуть в сегодняшнюю жизнь.

- Елена Викторовна, раз уж речь зашла о чиновниках, как, на ваш взгляд, объяснить этот извечный русский вопрос? Почему мы никак не можем найти разумный баланс между деятельностью государственной бюрократической машины, зачастую тяжёлой, неповоротливой, и интересами простого человека? Почему нередко их столкновение приводит к недопониманию, а то и прямому конфликту?

Елена Любушкина отвечает порывисто, горячо. Впечатление, что она словно хочет договорить, довести до конца какой-то давний спор.

- Чиновник должен действовать согласно законам и должностным инструкциям. Однако его обязанность – как можно более внимательно отнестись к нуждам простого, если можно так сказать, человека. Хотя простых людей, конечно же, не бывает. Я всегда говорила своим подчинённым: «Человек должен увидеть от вас только внимание и заботу. Помогите ему всем, чем можете. В рамках закона, разумеется. И вот здесь начинается самое главное. Воспитание. Мы можем нанять или избрать самых профессиональных, умных людей. Но мы не можем научить чиновника быть человечным и внимательным. Я сталкивалась с такими случаями. Человек совершенно не умеет общаться с людьми. И уволить его нельзя. Нет такой статьи – «невнимательность и равнодушие», а свои обязанности формальные он исполняет вполне исправно.

«Надо много учиться, чтобы осознать, что знаешь мало». Мишель де Монтень

Речь Елены Любушкиной во время беседы эмоционально ярко окрашена. Естественно, вспоминая прошлое, мы останавливаемся на моментах наиболее острых, тех, которые оставили значимый след в жизни. Она рассказала, что любит чтение, предпочитает провести вечер с книжкой, а не с телевизором. В её словах то и дело мелькают цитаты великих мыслителей прошлого и современности. Кстати сказать, и название статьи – это цитата из Джона Голсуорси. В то же время, бросаются в глаза её внутренняя собранность и дисциплина.

- О чём вы мечтали в детстве? Как и многие девочки, стать актрисой, знаменитой певицей?

- Ни в коем случае. Мама моя всю жизнь отработала бухгалтером. Она отличалась тщательным, педантичным отношением к любой мелочи, особенно к цифрам и, видимо, эти её качества передались мне. Она говорила потом: «У меня с тобой горя никогда не было. Что ни поручишь, всё тщательно выполнишь, даже проверять не надо».

Я реально смотрела на окружающую действительность. Понимала, что мне, выпускнице провинциальной школы, даже мечтать не стоит об университетах Ленинграда или Москвы. Я изначально понимала, что будущее моё связано с экономикой и планированием. Особенно меня привлекало именно планирование будущего. Точный расчёт ресурсов, возможность наиболее эффективного их использования. Если и говорить о свойственной юности мечтательности, то я тоже любила представлять будущее, но не просто в мечтах, а в цифрах и фактах.

Забегу чуть вперёд, но это связано с планированием. Когда я уже работала в Гатчине под руководством Александра Петровича Худилайнена, он поручил сотрудникам написать стратегию развития района. На самом деле это такая взрослая игра была. Просто для того, чтобы научить сотрудников администрации более широко думать. Мы написали стратегию развития, и на Ленинградском областном конкурсе между районами мы заняли почётное второе место. Именно там ко мне подошёл профессор Борис Михайлович Гринчель. Он работал главным научным сотрудником в Санкт-Петербургском институте проблем региональной экономики Российской академии наук. Борис Михайлович предложил мне писать диссертацию на основе «стратегии». «Какая диссертация! Что вы! У меня в районе дел непочатый край». Однако он настаивал. Александр Петрович поддержал его идею: «Учиться никогда не поздно. Это ведь здорово, познавать что-то новое»!

Я приехала в институт, на Васильевский остров, подала документы и спрашиваю, что нужно для написания диссертации? Гринчель говорит: «Напишите мне список из 50-ти книг по экономике и сельскому хозяйству, которыми вы будете пользоваться». Я пошла в библиотеку и довольно скоро составила список. Приезжаю к нему, он смотрит недоумённо: «Что? Уже? Так быстро?!» А я привыкла – делать, так делать! Не откладывать в долгий ящик. В общем, села писать диссертацию. Встаю в пять утра. Муж и оба сына ещё спят, я печатаю. В семь мои мужички встают: «Чем завтракать будем, мать?» Я им: «Придумайте что-нибудь сами. Мне некогда, я диссертацию пишу!» Честно скажу, без их помощи и понимания я бы никогда не написала никакой диссертации и главой никогда бы не стала. Защитилась в 2005-м году, сорок пять лет мне было.

- А что вас мотивировало на всё это? Перспективы карьерного роста, повышение зарплаты?

- Нет, ни в коем случае. Мне просто было интересно! Я сейчас объясню, и вам будет интересно. Если бы я с самого начала знала, во что вляпалась, то не пошла бы защищать никакую диссертацию. И без неё забот хватало. Но вот представьте такую ситуацию. Написала диссертацию, выдохнула. Приношу Гринчелю, а он улыбается и неожиданно говорит: «Ты думаешь, я её читать буду? Да любой дурак сумеет перепечатать необходимый материал. Моя главная задача – научить тебя думать. Чтобы ты понимала, о чём я рассказываю на лекциях. Могла понять, с чем столкнёшься, если придётся руководить чем-либо серьёзным».

И, самое главное, он сказал слова, которые я запомнила на всю жизнь. Борис Михайлович спрашивает: «Что для вас высокий уровень жизни? Например, телевизор, холодильник, машина – это признак достатка?» Я вспомнила, как у нас в семье появился первый телевизор, и многие соседи приходили смотреть его к нам домой. Или, например, папа работал водителем и мечтал о собственной машине. Наконец, мы купили «Запорожец». Тот самый, «горбатый». Объездили на нём всю страну. По тем временам, это, безусловно, был признак достатка. Но сейчас, даже в 2005-м, не говоря уж о сегодняшнем дне, машина и телевизор - отнюдь не признак благополучия. Гринчель говорит: «Вот представь, что-то у меня кольнуло в боку. Я набираю номер телефона поликлиники. Там мне приветливым голосом говорят: «Здравствуйте, Борис Михайлович!» Я им рассказываю о своих болячках, они мне - номерок и точное время посещения такого-то специалиста, вот такого-то. «Будет ли это означать, что уровень жизни достаточно высокий?» Я отвечаю: «Конечно!»

И вы знаете что? Мы постепенно идём к такому порядку вещей. Я ни в коем случае не хочу сказать, что у нас всё хорошо! Нет, ещё работать и работать. И в области медицины, образования, в других. Не так быстро, как хотелось бы, но, тем не менее, мы делаем шаги в нужном направлении.

- Елена Викторовна, мы опять несколько забежали вперёд. Ещё не окончили первый институт, а вы уже диссертацию защищаете. Какова её тема, кстати?

- «Стратегическое развитие сельского муниципального района». А первое образование тоже связано с экономикой и сельским хозяйством. После школы я решила поступать в Пушкинский сельскохозяйственный институт. На отделение экономики и финансов. Наверное, это был самый светлый и безмятежный период в жизни. Всё ещё впереди, и ждёт тебя, конечно, только лучшее. Сам по себе Пушкин очень красивый светлый город. И, к тому же, именно там я встретила свою судьбу, мужа, отца моих детей, верного спутника почти всей моей сознательной жизни.

Будущее

«Бог или природа, – я уж не знаю, кто, – дав человеку почти божеский ум, выдумали в то же время для него две мучительные ловушки: неизвестность будущего и незабвенность, невозвратность прошедшего».

(А. Куприн)

- Елена Викторовна, каким вам видится будущее района и города Гатчины? Мы вроде бы уже определились с тем, что наш город – столица области.

- Гатчина пока совершенно неприспособлена для звания столицы. Нет у нас в должном количестве ни необходимых помещений, ни дорог, чтобы правительственный транспорт не мешал жителям города. Элементарных «ливнёвок» не хватает.

- «Ливнёвок»?

- Ну да, это специальные такие отводные сливы на период сильных дождей. Будь моя воля, я бы по примеру других стран организовала специальный такой «правительственный городок» где-то посредине между Гатчиной и Санкт-Петербургом. На пустом месте построить новый город будет дешевле и практичнее, чем переоборудовать такой сложный город, как Гатчина под столицу.

- Если так попытаться обобщить, вы как оцениваете свою деятельность на посту главы? Что удалось сделать, что нет?

- О том, что удалось, пусть судят другие. А из неудач… Наверное, пресловутая свалка мусора в Новом Свете. Но, поймите, от местных властей зависело и зависит не так уж много. Весь Петербург свозит туда отходы, и у нашей администрации не было и нет красной кнопки, на которую нажмёшь, и всё немедленно прекратится. Был вариант если не окончательно решить проблему, то значительно уменьшить её негативные последствия. Был проект строительства там, прямо на свалке, специальной электростанции, работающей как раз на газе, выделяемой мусором. Экологический проект, но он предполагал определённые издержки. Стоимость киловатт часа была несколько выше средней по нашему региону. Тогда решено было от этой идеи отказаться. И вот недавно по телевизору, в новостях, я увидела, что этот проект будут, вроде бы, возобновлять. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

- Какую главную проблему вы видите в развитии нашего города и района?

- Мы будем развиваться, никуда нам не деться от расширения границ города. Думаю, со временем Верево и Большие Колпаны станут частью города. Нам нужны новые пространства, новые жители. Если говорить о проблемах… Знаете, мы как-то ещё в начале 2000-х возили делегации в Белоруссию. Сначала ездили директора и руководители сельских хозяйств. У белорусов есть, чему поучится в области сельского хозяйства. Потом стали возить директоров школ. И вот их приводят на ферму. А там уже не доярки работают, а специальные роботы – аппараты доильные. Одна из наших директрис возвращается, с восторгом рассказывает, как у них здорово всё продумано. Даже роботы коров доят. Я ей говорю, но ведь у нас же в районе есть подобные фермы, точно так же, по последнему слову науки и техники оборудованные. Может быть, нужно своих деток приобщать к жизни района и города? Как, например, печётся хлеб, делается мороженое, откуда берётся молоко? Мы можем какие угодно радужные строить планы на будущее, но без образованного воспитанного человека никаким нашим планам не суждено сбыться. Нужно воспитывать детей, граждан города и страны. И главная фигура в этом деле, несомненно, личность Учителя. Вот здесь у нас главная проблема.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». Лев Толстой

- Я на Ивана, будущего мужа, вообще не обращала внимания поначалу. Мы учились на одном курсе. Я в первой группе, он – в третьей. Тихий, спокойный, очень добрый. Девчонок на курсе – подавляющее большинство, но он вот с первого дня выбрал меня и больше ни на кого не обращал внимания. Нам же со своими не интересно, напротив нашего общежития - электрики, с другой стороны – механики. Мы к ним на танцы. Возвращаемся, он стоит на вахте, возле вертушки, помните, такие были, ждёт.

Поехали на первом курсе на картошку, копаем там или камни убираем с поля, он рядом, помогает. Рядом были поля земляники, он однажды принёс мне целый таз ягод. Я кричу своим: «Девчонки! Ура! Земляники наедимся до отвала!» Помню, думала о нём, что какой-то он тихий, нерешительный. А мне всегда нравились ребята шустрые, даже хулиганистые. Приехал издалека, из-под Волгограда. И фамилия какая-то дурацкая – Любушкин! Не сразу, постепенно мы сближались. А поворотным моментом стало то, что он решил меня проучить. Перестал провожать, обращать внимание. Тут во мне и взыграло - как так?! Мой верный рыцарь отвернулся от меня? И уже я дала ему понять, что неравнодушна к нему.

На третьем курсе мы поженились. Родители мои были против, конечно. Не против Ивана, а – слишком рано. С папой моим он трудно сходился. Отец – порывистый, решительный. Надо что-то сделать по дому, он горячится - давай так, мол, и так. А Иван обстоятельный, неспешный. Ему нужно всё обдумать, план составить. При этом всё умел делать. Золотые руки. И мальчишки наши от него всему научились. По дереву, по технике, строительству – всё умеют. Мы в доме все внутренние работы делали своими руками. Муж работает, сыновья помогают изо всех своих силёнок. Это та любовь, что со временем только крепнет. Два года назад его не стало. Коронавирус и осложнения. Мы тем летом поехали под Волгоград, навестить его сестру. Первой заболела, наверное, я. Пропали запахи, температура. Вернулись домой, он мне вызвал «скорую». В больнице провели обследование, уровень поражения лёгких – около 10%. Ерунда, в общем. Я вернулась домой, он меня забрал, а через несколько дней пришлось уже вызывать «скорую» ему. Увезли и больше я его живого не видела.

На глазах Елены Викторовны слёзы. Я спешу поскорее сменить тему.

- Что всё же главное в вашей жизни? Карьера или семья?

- Если бы вы спросили меня об этом несколько лет назад, когда я занимала должность главы, честно скажу, ответила бы – работа. Ничего важнее тогда для меня не было. С головой погружалась, могла ни есть, ни спать - и то надо успеть, и это. Сейчас же, несколько отойдя и получив возможность спокойно посмотреть со стороны, однозначно скажу – семья. Мои сыновья, их дети, скоро, может быть, стану прабабушкой. Ничего дороже семьи на свете не существует. Жаль, что понимаешь это только со временем и, не дай Бог никому, потерей близких.

И всё же, несмотря на все сложности и потери, могу сказать совершенно определённо, что я прожила счастливую жизнь. У меня была любимая работа, была и есть счастливая семейная жизнь. Я ни о чём не жалею.

Андрей Павленко