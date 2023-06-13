И книги, и картины — теперь в одном месте!

Этот книжный магазин в самом центре Гатчины — знаковое место для местных и заезжих книгочеев. Своим гостям магазин предлагает большой ассортимент - классику, современную российскую и зарубежную прозу и поэзию, детскую и специальную литературу.

Широко представлены в магазине на Соборной краеведческая литература и сувенирная продукция с местным колоритом. Неизменным спросом пользуются книги по истории Гатчины, фотоальбомы, открытки и календари с видами нашего города.

Сейчас рядом с книгами поселились живописные произведения гатчинских художников. Как рассказала директор ООО «Книги» Галина Стефаненкова, такая возможность появилась благодаря тому, что освободился один из двух залов магазина.

- Прежде в этом зале у нас были представлены учебные издания, - говорит Галина Борисовна. - Мы решили перенести эту литературу в большой зал, а само помещение освободить под экспозицию художественных произведений. Теперь этот зал обрел новое дыхание, а наши покупатели смогут заходить сюда, рассматривать эти полотна и радоваться. Все эти работы продаются, и каждый может унести с собой кусочек Гатчины или района в красках — для себя или в подарок кому-то.

В художественном зале книжного магазина представлены картины гатчинских художников, книги по рисованию и искусству, краеведческие издания и сувениры. Особенность всех живописных работ — на них изображены узнаваемые виды гатчинской земли.

Свои картины в магазине «Книги» уже представили известные гатчинские художники Вячеслав Данилов, Иван Радюкевич, Юрий Чудновский.

- Надеемся, что скоро к ним присоединятся и другие мастера, - говорит Галина Стефаненкова. - Гости нашего города смогут увезти с собой из Гатчины не только памятные сувениры, но и настоящие полотна. А для наших художников, писателей и краеведов появляется дополнительная возможность проводить здесь встречи со своими поклонниками и читателями.

Юлия Лысанюк