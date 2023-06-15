Климатическая повестка Ленобласти

С 2019 года Ленинградская область активно вовлечена в реализацию климатической повестки. За это время, в частности, разработан и утвержден план адаптации региона к изменению климата, достигнута договоренность о создании карбонового полигона для испытаний технологий контроля углеродного баланса. Также реализуется второй этап пилотного проекта по размещению электрозарядных станций.

Напомним, что в 2022 году в рамках федеральной программы в Ленобласти операторами были установлены 30 быстрых зарядных станций для электромобилей. План на 2023 год – еще 13 станций.

«Наша задача, чтобы до конца года по всем федеральным трассам, проходящим через Ленобласть, граждане могли проехать на электромобилях. Развитие сети электрозаправок — одно из приоритетных направлений работы правительства региона», — сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, выступая деловом завтраке Петербургского Международного экономического форума, посвященном климатической экономике.