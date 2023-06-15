Ленобласть развивает логистические проекты

Соглашение о строительстве крупного логистического комплекса в рамках ПМЭФ-23 подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «Девелопмент-С» Ольгой Рыковой.

«Ленинградская область представлена в развивающемся кластере онлайн-торговли. В соглашении речь идет о строительстве уже второго складского комплекса компании «Озон» во Всеволожском районе. Думаю, что сегодня большинство жителей России уже оценили преимущества онлайн торговли, отрасль находится на подъеме и это не крайние инвестиции в ее развитие», ― сказал Александр Дрозденко.

Логистический центр играет важную роль для области: проект принесет региону 6,5 млрд рублей инвестиций, здесь будет создано 7 тыс. рабочих мест. Общая площадь складского комплекса в деревне Порошкино составит 117,5 тыс. кв. м.