ГТО для медиков и пациентов – к Дню России

Участниками спортивного праздника стали более 40 пациентов и медработников в разных возрастных группах, а также в особой категории для мужчин с низким ростом, с односторонней или двусторонней ампутацией или другими поражениями верхних или нижних конечностей, с травмами позвоночника и поражением спинного мозга.

Соревнования проходили на двух площадках: внутри стационара и на свежем воздухе. В закрытом помещении сдавали норматив по стрельбе. На улице были подготовлены площадки для сдачи обязательных испытаний и испытаний по выбору на силу и выносливость.

Пациенты показали неожиданные для себя результаты, что значительно повысило уровень мотивации бороться за свое здоровье. И на этом спортивном празднике бойцы, находящиеся вдали от дома, ощутили атмосферу единства, семьи, добра и заботы.

Однако важно не только участие, но и победа, и день ГТО в честь Дня России не прошел даром. На основании зафиксированных комиссией результатов предварительно можно сделать вывод, что среди участников соревнований будут обладатели золотых знаков ГТО. Может быть, кого-то это подвигнет на участие в параолимпийском движении. Пациенты смогут получить заслуженные награды даже после завершения лечения в больнице – по почте.

На память о спортивном празднике на гатчинской земле всем пациентам вручили в подарок от администрации домино с видами Гатчины.