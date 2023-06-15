Новый мемориал под Гатчиной сохранит память поколений

Своим видением того, как монументальная пропаганда помогает сохранять историческую память, поделился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Строительство и самого Монумента, и благоустройство территории идут с опережением графика, и мы рассчитываем, что до конца года мемориальная зона будет готова. Она посвящена истории геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Место для монумента было выбрано не случайно: в прошлом году в Ленинградском областном суде был доказан и признан факт геноцида мирных жителей области во время нацистской оккупации. Только в окрестностях города Гатчины в период оккупации было замучено, расстреляно, повещено, сожжено, закопано заживо более 80 тысяч человек», ― отметил Александр Дрозденко. ― «Об этом надо говорить, об этом надо помнить, особенно сегодня».

Александр Дрозденко отметил, что со-партнерами создания мемориального комплекса выступили Российское военно-историческое общество, Российское историческое общество и Ленинградская область. Инициатива была поддержана президентом России Владимиром Путиным.

«Материалы, документы для будущего мемориала предоставили 22 региона России. Каждый из них получит возможность рассказать о своей трагической истории оккупации ― в собственной зоне на территории парка, который будет окружать Мемориал, ― пояснил Александр Дрозденко. ― Вокруг вечного огня на Мемориале кольцом будут размещены названия всех концентрационных лагерей ― не только тех, что были на оккупированной территории СССР, но и на территориях европейских государств. Названия лагерей будут написаны на языках стран, где были эти лагеря смерти».

Инфраструктура объекта будет выполнена за счет средств областного бюджета Ленинградской области, а строительство мемориала и создание скульптурной композиции ― за счет средств федерального бюджета. Открытие Мемориала планируется к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и должно стать центральным событием юбилейных торжеств.