«Петрополимер» увеличит производство в Гатчинском районе

Развитие производства по выпуску полимерной упаковки в Сиверском городском поселении легло в основу соглашения между правительством Ленинградской области и ООО «Петрополимер», которое подписали губернатор Александр Дрозденко и генеральный директор Алексей Ребницкий на полях ПМЭФ-2023.

«Компания «Петрополимер» ― одна из тех, кому комфортно развивать бизнес в Ленинградской области. Это уже не первое наше инвестиционное соглашение. Мы считаем друг друга надежными партнерами. Единственное мое пожелание в адрес компании ― развивать направление экологичной, биоразлагаемой упаковки. Вы знаете, что на мероприятиях области мы отказались от пластиковой упаковки и хотели бы, чтоб тренд на экологичность подхватывал и бизнес», ― сказал Александр Дрозденко.

По словам инвестора, предприятие имеет однозначное намерение развиваться в сторону производства эко-упаковки.

Комплекс по выпуску полимерной упаковки планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Он будет состоять из производственных помещений для размещения экструдера, формовочных и печатных машин, технологического оборудования, складских и офисных помещений. Мощность производства составит до 450 млн единиц продукции в год, в том числе за счет применения метода термоформования ― до 240 млн единиц продукции.

В расширение производства будет вложено 300 млн рублей, создается 50 новых рабочих мест.

Компания изготавливает пластиковую упаковку методом литья. Текущий объем производства ― 211 млн штук в год. Линейка продукции состоит из более чем 40 позиций и включает пластиковые вёдра и банки любых цветов и форм с крышками и ручками. На территории предприятия работает собственная лаборатория, которая оснащена современным испытательным и аналитическим оборудованием. Контроль качества осуществляется в несколько этапов, начиная от входного контроля качества сырья, суперконцентратов и материалов, поступающих на предприятие, и до отгрузки готовой продукции.