Каникулы по-взрослому

Труд облагораживает

Стильные красные кепки и футболки – так выглядит форма трудового подросткового лагеря села Романовка во Всеволожском районе. Рабочий день у ребят начинается в 9 утра: к этому времени они должны успеть на общий сбор у местного Дома культуры. Здесь юные труженики переодеваются, получают необходимый инвентарь и план работ на предстоящую смену.

– Вообще мой день начался в 6 утра. Нужно было прибраться в комнате, приготовить себе завтрак, – рассказывает Даниил Гурцев. В этом году парень перешёл в 9-й класс и уже активно настраивается на взрослую и самостоятельную жизнь старшеклассника.

На наших глазах Даня вместе с друзьями получает лопату и грабли. Каждому здесь же измеряют температуру: таковы требования техники безопасности.

– К этой процедуре мы привыкли, нужно – значит нужно. У всех температура нормальная, значит можно ехать «в поля», – деловито комментирует Даниил.

Всего в Романовке трудятся две молодёжные бригады. В каждую входит по 10 старшеклассников. Они заняты уборкой мусора и благоустройством поселения. Например, в день нашего приезда ребята высаживали цветы и красили бордюры в местном парке.

– Фронт работ сильно зависит от погоды. Сегодня повезло: на небе светит солнце, вокруг сухо, а значит, можно привести в порядок клумбы, – объясняет Екатерина Кожевникова, бригадир, сотрудник ДК «Свеча».

По словам Екатерины, опыт доказывает огромное положительное влияние трудовых летних лагерей на формирование личности ребёнка.

– Такая работа, во-первых, учит их трудиться и быть самостоятельными. А во-вторых, мы же прививаем молодёжи любовь к своему посёлку. Если ты хоть раз убирал мусор и облагораживал зелёные насаждения, то уже никогда не станешь разбрасывать упаковки от чипсов или хулиганить. Просто рука не поднимется! – считает наша собеседница.

Первая зарплата

Конечно, помимо воспитательного аспекта огромное значение для самих подростков имеет возможность заработать. Первая зарплата – важный момент в жизни любого человека. Кто-то сможет потратить полученные деньги на себя, а некоторые ребята отнесут получку в семью. Такое тоже случается нередко.

– Не секрет, что мы принимаем в первую очередь детей из семей, в которых есть некоторые сложности. Дом культуры выступает посредником в этом процессе на стыке образования и воспитания. Вместе со службой занятости обеспечиваем ребят работой, следим за их трудовыми успехами, – комментирует Игорь Винокуров, директор Дома культуры «Свеча» села Романовка.

Заработать за смену можно до 17 тысяч рублей: не меньше минимального размера оплаты труда. Приятным бонусом также станет выплата от службы занятости в размере 2 тысяч рублей.

– На эти деньги я куплю себя телефон. Мне нужен хороший аппарат, быстрый и с хорошей оперативной памятью. Понадобится для учёбы, – говорит Анастасия Лебедева, участница летнего трудового лагеря. – Я окончила 9-й класс, своими успехами довольна. Сейчас сдаю экзамены в Индустриально-судостроительный лицей в Санкт-Петербурге. На время экзаменов меня освобождают от работы. Бригадиры относятся к нам с пониманием и уважением.

– Сложно работать? Всё-таки орудуете лопатами, граблями. Руки, ноги устают?

– Немного устают, но у нас есть перерывы, и потом... Я же знала, куда шла. Это работа, а не развлечение, – парирует девушка.

Лето с пользой

Такие трудовые лагеря можно найти в любом районе Ленинградской области. К работе приглашают старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. Рабочая смена для них будет длиться не более 4-х часов – всё в строгом соответствии с законом.

В большинстве случаев молодёжи предлагают работу на свежем воздухе. Это и озеленение, и ремонт детских площадок, и работа по очистке городских территорий от мусора. Предусмотрены также занятия с патриотическим уклоном. В той же Романовке ребята примут участие в благоустройстве воинского монумента «Никто не забыт, ничто не забыто». Школьники очистят землю вокруг памятника от сорняков, подкрасят выцветшие надписи, наведут общий порядок.

Конечно, у каждого района – своя специфика. Например, в Гатчине школьников научат азам ухода за животными на производстве молочной продукции. Трудовые отряды Ломоносовского района уже приступили к работам по благоустройству исторического посёлка Большая Ижора. Молодёжь из Соснового Бора наведёт порядок в городской публичной библиотеке, а также в дошкольных образовательных учреждениях.

Записаться в трудовые лагеря ещё не поздно: если на июнь все бригады уже сформированы, то набор на июль – в самом разгаре. Нужно просто обратиться в Центр занятости по месту жительства или в один из местных молодёжных центров. Здесь школьники смогут найти для себя интересные вакансии и узнать больше об условиях труда.

Алексей Астапчик

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