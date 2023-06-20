«Профессионалитет» ждет выпускников

Абитуриентов принимают по направлениям обучения образовательно-производственного кластера химической отрасли, в который вошли 6 колледжей и техникумов региона: Кингисеппский колледж технологии и сервиса, Выборгский политехнический колледж «Александровский», Выборгский техникум агропромышленного и лесного комплекса, Киришский политехнический техникум, Волховский многопрофильный техникум, Политехнический колледж города Светогорск.

Студенты по образовательным программа «Профессионалитета» смогут получить не только рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, но и реальный опыт работы на производстве, что практически гарантирует их дальнейшее трудоустройство.

Подать заявление на обучение можно до 15 августа.

В 2022 году Ленинградская область стала одним из победителей конкурса на получение гранта на создание образовательно-производственного кластера в рамках федерального проекте «Профессионалитет» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Образовательно-производственный кластер создан на базе Кингисеппского колледжа технологий и сервиса при содействии ООО ПГ «Фосфорит»